Szulczek: Jakość indywidualna mocną stroną Legii

Sobota, 12 lutego 2022 r. 11:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Widać, że od przyjścia trenera Vukovicia do Legii, zespół wygląda dobrze. Poza meczem z Radomiakiem, radzi sobie dobrze, pokazał to też w sparingach. Ma jakościowych piłkarzy, to siła Legii, która robiła różnicę w poprzednich sezonach. Miejsce w tabeli nie odzwierciedla siły Legii, bo ona nie wygląda tak fatalnie. Ma też trochę pecha, bo nawet jak prowadzi grę, ma sytuacje, to często przeciwnik zdobywa bramkę, a nie Legia - mówi przed niedzielnym spotkaniem trener Warty Poznań, Dawid Szulczek.



- To się kumuluje i w kolejnych meczach jest trudniej. To nie jest klub, który jest przyzwyczajony do gry o utrzymanie, piłkarze inaczej do tego podchodzą, ciśnienie jest większe, bo sezon jest nieudany. Chciałbym jednak zajmować się swoją drużyną. Cieszę się, że mam szeroką kadrę, że musimy wybierać, kto pojedzie do Warszawy, a kto zostanie w Poznaniu. Cieszę się, że nawet wprowadzając pięciu zawodników z ławki, nie obniżam jakości zespołu.



- Nie zdradzę planu na ten mecz. Na pewno pojawią się elementy, które pokazywaliśmy w poprzednich spotkaniach. Plan jest taki, żeby zdobyć o jedną bramkę więcej niż Legia. Jak? Chcę, żeby zawodnicy pokazali to na boisku. Chcemy zdobyć punkty. Mocną stroną Legii jest duża jakość indywidualna, słabą - że znajdują się w miejscu, w którym nie powinni. Jeśli mecz potoczy się po naszej myśli, z każdą minutą będzie im się grało trudniej.



- Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji na mecz z Legią, poza tymi leczącymi dłuższe urazy.