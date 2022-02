Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 12 lutego 2022 r. 21:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Najmłodsze drużyny Legii mialy tym razem wolne w zwiążku z feriami, ale nie próżnowali chociażby juniorzy starsi, któzy zremisowali 1-1 z FK Mlada Boleslav i 0-0 z Duklą Praga. Legia U17 pokonała 8-0 wicemistrza jesieni grupy IV CLJ U17, Cracovię. Legia U16 po ciekawym meczu uległa 2-3 Jagiellonii. Z kolei zespół U15 po ciężkim meczu wygrał 2-0 z ukraińskim Ruchem Lwów.



Kolejne mecze - w niedzielę.



FK Mlada Boleslav U19 1-1 Legia U18

Gole:

1-0 Kacper Knera (z dystansu, as. Bartosz Mikołajczyk)



grano 45 min.



Legia: Jakub Kowynia - Patryk Winiarski, Szymon Bednarz, Sebastian Kieraś, Miłosz Pacek - Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera, Maddox Sobociński - Kuba Wiśniewski, Jordan Majchrzak, Marcel Krajewski



Dukla Praga U19 0-0 Legia U18



grano 45 min.



Legia: Maciej Kikolski - Kuba Wiśniewski, Robert Żolik, Jakub Furman, Patryk Romanowski - Bartosz Mikołajczyk, Oskar Lachowicz [05], gracz testowany - Dawid Niedźwiedzki, gracz testowany, Bartosz Dziemidowicz

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Legia U17 8-0 (3-0) KS Cracovia 05

Gole:

1-0 3 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

2-0 17 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

3-0 39 min. Tomasz Rojkowski (as. Szymon Grączewski)

4-0 53 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

5-0 54 min. Franciszek Saganowski (as. Oskar Melich)

6-0 60 min. Wiktor Puciłowski (as. Franciszek Saganowski)

7-0 75 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

8-0 85 min. Szymon Grączewski (as. Tomasz Rojkowski)



Strzały (celne): Legia 18 (14) - Cracovia 19 (4)



Legia U17: Franciszek Chojak (46' Jan Sobczuk) - Rafał Boczoń [06](46' Ignacy Morawski), Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Bartosz Krasuski (46' Jakub Grzejszczak [06]) - Filip Rejczyk [06](29' Oskar Melich [06]), Kacper Bogusiewicz [06], Szymon Grączewski - Franciszek Saganowski [06], Tomasz Rojkowski [06], Cyprian Pchełka [06](46' Wiktor Puciłowski)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U16 2-3 (0-2) Jagiellonia Białystok 06

Gole:

0-1 32 min. Krystian Gryglak

0-2 41 min. Szymon Stypułkowski (rzut karny)

1-2 62 min. Oskar Melich (as. Cyprian Pchełka)

2-2 76 min. Jakub Adkonis (karny po faulu na Igorze Skrobale)

2-3 77 min. Eryk Kozłowski



Strzały (celne): Legia 16 (11) - Jagiellonia 13 (8)



Legia: Hubert Nowak - Karol Kosiorek, Rafał Boczoń (46' Oliwier Olewiński, 84' Rafał Boczoń) - Kacper Potulski [07], Mikołaj Kotarba [07] - Maciej Saletra (Kpt), Oskar Melich (78' Stanisław Gieroba [07]), Jakub Adkonis [07] - Igor Skrobała, Stanisław Gieroba [07] (66' Antoni Majchrowski), Mateusz Gierałtowski (46' Cyprian Pechełka) oraz Aleksander Mickielewicz (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Legia U15 2-0 (1-0) Ruch Lwów '07

Gole:

1-0 17 min. Jakub Błażejczyk (as. Miłosz Kaczmarek)

2-0 45 min. Konrad Kraska (as. Igor Busz)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks (Daniel Foks) [08]), Szymon Chojecki (35' Antoni Wasiak-Libiszowski), Kuba Błażejczyk, Maksymilian Michałowski - Aleksander Iwańczyk, Kuba Solecki - Konrad Kraska, Michał Korba, Miłosz Kaczmarek - Igor Busz oraz Jan Leszczyński, Patryk Mozie [08]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko