Zbiórka na oprawy przed meczem z Wartą

Niedziela, 13 lutego 2022 r. 09:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed dzisiejszym meczem z Wartą Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy. Zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras.



"Przed nami cała runda. Nasz budżet jest zrujnowany po poprzedniej szalonej rundzie, niczym psychika Emreliego. Dlatego bardzo serdecznie prosimy i apelujemy. Nie mijajcie obojętnie osób z puszkami. Jeśli zależy Wam abyśmy pokazali się z tak dobrej strony jak w zeszłym roku - wesprzyjcie ruch ultras. Bez Was i Waszego wsparcia nic z tego nie będzie. Pamiętajcie, że oprawy i atmosfera to główne czynniki jakimi teraz jesteśmy w stanie na ten stadion przyciągnąć nowe pokolenia kibiców. Z góry dziękujemy za Wasze zaufanie" - informują Nieznani Sprawcy.