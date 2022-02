Rekord ligowych porażek pobity

Legia przegrała z Wartą Poznań 0-1 na własnym boisku. Była to pierwsza ligowa porażka z poznaniakami u siebie od 1936 roku. Wówczas stołeczny zespół uległ poznaniakom aż 1-5. Tym samym Legia Warszawa ma po 20 meczach aż 14 przegranych, co oznacza pobicie kolejnego historycznego rekordu. Dotychczas trzynaście ligowych porażek miało miejsce w 1936 roku, kiedy to legioniści spadli z ligi, oraz w sezonie 1975/76 - wówczas Wojskowi zajęli miejsce 8.



Warto podkreślić, że w przedwojennych rozgrywkach odbyło się tylko 18 spotkań, a w połowie lat 70. grano 30 meczów w sezonie. Biorąc jednak pod uwagę, że do końca ligowych zmagań pozostało jeszcze 14 meczów, to wszystko wskazuje na to, że ten niechlubny rekord będzie śrubowany.



Najwięcej porażek Legii w lidze (sezon, liczba porażek, liczba meczów):

2021/22 - 14 (20)

1936 - 13 (18)

1975/76 - 13 (30)

1976/77 i 1982/83 - 12 (30)

1991/92 - 12 (34)

1950 i 1958 - 11 (22)

1927 - 11 (26)

1977/78 i 2010/11 - 11 (30)

2017/18 - 11 (37)