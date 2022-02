FIBA Europe Cup

Parma Perm 67-78 Legia Warszawa. Legia w ćwierćfinale!

Wtorek, 15 lutego 2022 r. 17:10 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup koszykarze Legii Warszawa, grając w mocno osłabionym składzie, wygrali na wyjeździe z Parmą Perm 78-67. Tym samym stołeczny zespół zapewnił sobie awans do najlepszej ósemki rozgrywek. W marcu Zieloni Kanonierzy zagrają dwumecz o półfinał z włoskim Pallacanestro Reggiana - pierwszy mecz 9 marca na Bemowie, rewanż tydzień później w Bolonii.







Legia do meczu przystąpiła bez swojego najlepszego strzelca w europejskich pucharach - Muhammada-Aliego Abdur-Rahkmana (śr. 17,4 pkt. w FIBA Europe Cup) oraz Grzegorza Kamińskiego. Ponadto na ławce Legii zabrakło asystentów Wojciecha Kamińskiego - Marka Zapałowskiego i Macieja Jamrozika. Legioniści do Permu wyruszyli dzień po meczu ze Stalą Ostrów, a na miejsce dolecieli (z przesiadką w Moskwie) kilkanaście godzin przed rozpoczęciem meczu.



Legioniści dobrze rozpoczęli spotkanie, szybko osiągając przewagę w tej części spotkania. Nie oddali jej już do końca i na drugą kwartę wychodzili przy stanie 24-16. W drugiej partii Rosjanie zagrali zdecydowanie lepiej w defensywie, nie pozwalali już legionistom na tak wiele. Ostatecznie Legia prowadziła jednak do przerwy 40-32.



Trzecia partia również rozpoczęła się po myśli stołecznego zespołu. Dzięki kilku skutecznym akcjom, koszykarze z Warszawy szybko odskoczyli rywalom na 15 punktów. Gospodarze nie dawali jednak za wygraną, cały czas próbując odrabiać straty. Na 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty przegrywali już tylko ośmioma punktami, by na 90 sekund przed końcową syreną tracić ich zaledwie 4. Legia przegrała tę część spotkania 14-18.



Ostatnia kwarta rozpoczęła się od celnego rzutu gospodarzy. Na tablicy widniał wynik 52-54. Legioniści w odpowiedzi zdobyli 4 punkty, ale po chwili za 3 trafił Adas Juskevicius, a zaraz potem 2 punkty zdobył Zabelin i swój wyczyn powtórzył Juskevicius. Tym samym Rosjanie wywalczyli prowadzenie 60-58. Cztery kolejne skuteczne indywidualne akcje przeprowadził Johnson, dzięki czemu legioniści ponownie uzyskali przewagę punktową. Chwilę później ten sam zawodnik skutecznie wykonał 2 rzuty wolne. Do gry wdarła się nerwowość. Na minutę przed końcem Legia prowadziła 12 punktami i prowadzenia nie oddała już do końca.



Parma Perm 67-78 Legia Warszawa

kwarty: 16-24, 16-16, 18-14, 17-24



Parma Perm [punkty, (celne za trzy)]

3. A. Juskevicius 24 (6)

5. M. Mejeris 9 (1)

23. W. Lichodiej 9 (3)

18. J. Woronow 6 (1)

8. J. Hill 2

---

43. N. Zhmako 10 (1)

11. M. Pontika 7 (1)

28. A. Platunow 0

22. G. Szeiko 0

35. A. Zabelin 0

9. A. Parachuski -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 30 (2)

18. R. Cowels III 16 (3)

50. A. Kemp 5

55. Ł. Koszarek 5 (1)

14. G. Kulka 3 (1)

---

13. S. Jovanović 13

11. J. Skifić 4

91. D. Wyka 2

2. B. Didier-Urbaniak 0



Sędziowie: Vladimir Jevtović (Serbia), Ognjen Jokić (Czarnogóra), Sinisa Prpa (Serbia)

Komisarz: Henryk Bekisz (Białoruś)



Końcowa tabela Grupy I

1. ZZ Leiden 11 512-489

2. Legia Warszawa 10 472-437

3. Parma Perm 9 485-481

4. Bayreuth 6 483-545



