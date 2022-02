Legia Warszawa 5-1 Dreman Opole Komprachcice

W meczu 17. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Dremanem Opole Komprachcice 5-1. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. W najbliższy wtorek Legia rozegra spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski, a jej przeciwnikiem będzie AZS UG Gdańsk. Ekstraklasa: Legia Warszawa 5-1 (3-1) Dreman Opole Komprachcice 00:42 1-0 Mariusz Milewski 06:27 2-0 Grzegorz Och 08:10 2-1 Tomasz Lutecki 15:58 3-1 Mateusz Gliński 23:08 4-1 Mateusz Gliński 37:06 5-1 Michał Knajdrowski Legia: 16. Tomasz Warszawski, 20. Michał Knajdrowski, 10. Mateusz Gliński, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski rezerwa: 13. Juan Casillas, 2. Allanzin, 6. Duarte Araujo, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 77. Filip Turkowyd, 21. Grzegorz Och Dreman: 22. Dawid Lach, 1. Serghei Burduja, 99 Arkadiusz Szypczyński, 7. Andre, 17. Krzysztof Elsner, 10. Marcin Grzywa, 13. Mauro Imanol Sanchez, 15. Nuno Andre Chuva, 87. Ricardo Fernandes, 12. Serhii Fil, 5. Tomasz Lutecki, 9. Vadym Ivanov, 90. Vinicius Teixeira żółte kartki: Filip Turkowyd, Vinicius Teixeira

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.