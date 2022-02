Legioniści w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

W przeddzień 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej kibice Legii Warszawa przed meczem z Wartą zapalili znicze pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa. W ten sposób legioniści oddali hołd setkom tysięcy ludzi, którzy poświęcili wszystko, by walczyć o niepodległość Polski. Armia Krajowa była najlepiej zorganizowaną podziemną armią okupowanej Europy, a liczbę wszystkich, przeprowadzonych akcji dywersyjnych szacuje się na aż około 230 tysięcy! W tym miejscu należy pamiętać, że AK istniała tylko 3 lata, a sam akt powstania tej formacji miał na celu maksymalne scalenie rozdrobnionych do tej pory dziesiątek czy wręcz setek mniejszych organizacji skupionych wcześniej w SZP, ZWZ i nie tylko. Cześć i chwała Bohaterom! fot. Michał Wyszyński

TopCWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Armio Wykleta

WARSZAWA O WAS PAMIĘTA! odpowiedz

