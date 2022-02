Koszykówka

Zapowiedź meczu z Parmą Perm

Poniedziałek, 14 lutego 2022 r. 16:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Stawką wtorkowego meczu w Permie pomiędzy miejscową Parmą i Legią Warszawa będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek FIBA Europe Cup. Awans do najlepszej ósemki zapewni sobie zwycięzca spotkania.



Początkowo mecz miał się odbyć parę tygodni wcześniej, ale wówczas rosyjski zespół przebywał na kwarantannie po zakażeniu kilku graczy koronawirusem. Parma wydawała się zdecydowanym faworytem grupy I, ale wobec dwóch porażek z ZZ Leiden, dopiero ostatnie spotkanie decydować będzie o awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Najpierw Rosjanie przegrali na własnym parkiecie z ZZ Leiden 88:91, później zwyciężyli w Bayreuth różnicą sześciu punktów, a przed tygodniem w Holandii przegrali 75:79. Wygrana Leiden w ostatnim meczu była w pełni zasłużona i zapewniła Holendrom awans z pierwszego miejsca.







Parma spisuje się w obecnym sezonie ligi VTB bardzo dobrze i ma szanse na poprawienie wyniku z poprzedniego sezonu. Po jedenastu rozegranych spotkaniach, drużyna z Permu plasuje się na miejscu piątym z bilansem 7-4, a od meczu z Legią w swojej lidze ponieśli tylko jedną porażkę w pięciu meczach - z Lokomotivem Kubań (-5). W tym roku pokonali na przykład bardzo mocny zespół Zenita St. Peterburg (wicelider VTB z bilansem 10-3 oraz piąty zespół Euroligi z bilansem 14-9) 77:67. Z kolei w niedzielę, dwa dni przed meczem z Legią, pokonali na własnym parkiecie estoński BC Kalev/Cramo 78:74. Decydującą trójkę, kilkanaście sekund przed końcową syreną trafił Marcel Ponitka. Reprezentant Polski w pierwszym spotkaniu obu drużyn nie zagrał z powodu kontuzji, której doznał na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Tym razem z pewnością zobaczymy go na parkiecie i to w sporym wymiarze czasowym. W niedzielnym meczu najwięcej punktów dla Parmy zdobyli Adas Juskevicius - 16, Mareks Mejeris - 14 oraz Jeremiah Hill - 13. W rozgrywkach FIBA Europe Cup trzech graczy Parmy zdobywa średnio powyżej dziesięciu punktów - opróćz Hilla (śr. 10,5 pkt.) i Mejerisa (10,3), czołowym strzelcem jest również białoruski środkowy (211 cm), Artsiom Parakhouski (śr. 10,6 pkt.). Urodzony w Mińsku, Parakhouski, w ostatnich latach występował m.in. w Hapoelu Jerozolima, Uniksie Kazań, Maccabi Tel Awiw, Lietuvos Rytas Wilno, Partizanie Belgrad i SIG Strasburg. Z tym właśnie zawodnikiem, będzie musiał twardo zagrać Adam Kemp.



Od grudniowego meczu z Legią Parma wzmocniła się jednym zawodnikiem i to bardzo dobrze znanym w stolicy. Do drużyny dołączył bowiem Walerij Lichodiej, który w sezonie 2020/21 bardzo dobrze prezentował się w naszych barwach w drugiej części sezonu. Bardzo dobra forma rosyjskiego skrzydłowego w Ufimets Ufa (14,3 pkt., 43,4% za 3 i 4,9 zbiórki) sprawiła, że zawodnika zakontraktował wyżej notowany klub z Permu. W ostatnim meczu zagrał 17 minut i zdobył 5 punktów.







Mecz w Permie rozegrany zostanie w obecności kibiców. Najtańsze wejściówki na to spotkanie kosztują 200 rubli, czyli niespełna 10 złotych. Parma swoje mecze rozgrywa w 7-tysięcznej hali Universal Sports Palace Molot. Obiekt został wybudowany w 1966 roku, a w roku 1989 został przebudowany. Z tej samej hali korzystają zarówno koszykarze Parmy, jak i hokeiści lokalnego klubu, Molot-Prikamye Perm.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym ósmego grudnia, pierwsza połowa należała zdecydowanie do ekipy z Permu. Rosjanie przeważali wyraźnie i zapowiadało się, że spotkanie zakończy się prawdziwym pogromem. Po zmianie stron zobaczyliśmy jednak zupełnie inny zespół Legii. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego doprowadzili do bardzo zaciętej końcówki, ale niestety w kluczowych akcjach nie trafili swoich rzutów na zwycięstwo i to goście triumfowali 72:70. Niestety w ostatnich tygodniach legioniści nie mogą ustabilizować formy i dobre spotkania przeplatają zupełnie nieudanymi występami. Po niezłym występie z osłabionym kadrowo medi Bayreuth, w ostatnią niedzielę "Zieloni Kanonierzy" nie sprostali aktualnym mistrzom Polski z Ostrowa Wielkopolskiego, oddając już pod koniec pierwszej kwarty inicjatywę rywalom. Legia w tym meczu zagrała w obronie słabo przez całe spotkanie, tracąc najwięcej punktów od 14 lat. W ataku z kolei nasz zespół grał falami - bardzo dobre, parominutowe serie punktowe zanotowali Adam Kemp (pierwsza kwarta), Darek Wyka (druga kwarta) oraz Raymond Cowels i Grzesiek Kulka (w trzeciej kwarcie). Niestety, brakowało stabilizacji w dłuższej perspektywie czasowej, a bardzo słaby finisz sprawił, że ostrowianie wygrali różnicą aż 30 punktów.



Szansa na rehabilitację nadarzy się bardzo szybko, bo już 48 godzin później. Zobaczymy jak wyglądać będą nasi gracze bez czasu na regenerację, szczególnie wobec długiej podróży. W poniedziałek Legia ruszyła do Permu przez Moskwę, więc okazji do wspólnego treningu przed meczem zbyt wiele nie będzie. Zobaczymy jak sztab szkoleniowy nastawi drużynę taktycznie i mentalnie. Ostatni mecz w roli rozgrywającego, zamiast Koszarka lub Jovanovicia jak dotychczas, rozpoczął Robert Johnson. Nowy gracz naszego zespołu raczej samemu woli kończyć akcje rzutami aniżeli dzielić się piłką (jedna asysta w meczu ze Stalą), ale pod względem efektywności, trzeba przyznać, że to właśnie Johnson był nie tylko najlepszym strzelcem zespołu (21 pkt., 53.3% skuteczności z gry), ale miał również najwyższy wskaźnik +/-. Prawdopodobnie to właśnie Johnson ponownie znajdzie miejsce w wyjściowej piątce Legii w rywalizacji z Parmą.



Spotkanie decydujące o awansie do 1/4 finału FIBA Europe Cup rozpocznie się o godzinie 15:30 polskiego czasu i będzie je można obejrzeć w aplikacji TVP Sport oraz na sport.tvp.pl. Mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na marzec. Drugi zespół grupy I na tym etapie rozgrywek zmierzy się ze zwycięzcą grupy J - włoskim Unahotels Reggio Emilia. W przypadku awansu, legioniści pierwszy mecz rozegrają 9 marca na własnym parkiecie, a rewanż w Bolonii dokładnie tydzień później.



PARMA PERM

Liczba wygranych/porażek: 16-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,9 / 77,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,0%



Skład: Adas Juskevicius, Aleksandr Platunov, Vladislav Perevalov (rozgrywający), Jeremiah Hill, Marcel Ponitka, Gleb Sheiko, Evgeny Voronov (rzucający), Eigirdas Zukauskas, Nikolai Zhmako, Konstantin Bulanov, Walerij Lichodiej (skrzydłowi), Aleksandr Kurov, Mareks Mejeris, Artsiom Parakhouski, Artem Zabelin (środkowi)

trener: Kazys Maksvytis, as. Gintaras Kadziulis, Vyacheslav Shushakov, Veniamin Anisimov



Przewidywana wyjściowa piątka: Adas Juskevicius, Jeremiah Hill, Eigirdas Zukauskas, Mareks Mejeris, Artsiom Parakhouski



Najwięcej punktów: Jeremiah Hill 115 (śr. 10,5), Mareks Mejeris 113 (10,3), Artsiom Parakhouski 106 (10,6).



Ostatnie wyniki: BCL: Hapoel Eilat (w, 76:79), Le Mans (w, 69:82), BC Prometey (w, 67:65); FIBA: BK Opava (d, 106:84), Benfica Lizbona (w, 83:69), Heroes Den Bosch (d, 67:52), BK Opava (w, 63:82), Benfica Lizbona (d, 89:92), Heroes Den Bosch (w, 75:92), Legia Warszawa (w, 70:72), medi Bayreuth (d, 92:78), ZZ Leiden (d, 88:91), medi Bayreuth (w, 85:91), ZZ Leiden (w, 79:75).

VTB: Tsmoki Mińsk (w, 75:78), CSKA Moskwa (d, 60:82), Unics (d, 66:73), Niżny Nowogród (w, 79:65), Kalev (w, 53:80), Zastal Zielona Góra (d, 83:72), Lokomotiv Kubań (d, 85:90), Astana (d, 108:101), Enisey (w, 61:78), Zenit St. Petersburg (d, 77:67), BC Kalev/Cramo (d, 78:74).



Ostatnie mecze obu drużyn:

08.12.2021 Legia Warszawa 70:72 Parma-Parimatch Perm



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,8 / 70,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 174 (śr. 17,4), Raymond Cowels III 158 (14,4), Jure Skifić 92 (8,4, Łukasz Koszarek 91 (8,3).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114).



Termin meczu: wtorek, 15 lutego 2022 roku, g.15:30 (czasu polskiego)

Adres hali: Perm, ул. Лебедева 13 (Universal Sports Palace Molot)

Pojemność hali: 7000 miejsc

Transmisja: TVP Sport