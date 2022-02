Relacja z trybun: Spowszedniał już porażki smak i grajków forma zła

Niespełna dwa miesiące minęły od ostatniego meczu przy Łazienkowskiej - spotkania przyjaźni z Radomiakiem, na którym panowała świetna atmosfera, choć oczywiście okoliczności sportowe były niezbyt sympatyczne dla wszystkich, którym dobro Legii leży na sercu. Minęło kilka tygodni i... niestety zmieniło się niewiele. Osoby zarządzające klubem nie kiwnęły palcem, by w jakikolwiek sposób promować mecz przy Ł3. Sportowo nadal widzimy obraz nędzy i rozpaczy, a ponadto fani z niepokojem patrzą na prywatne ruchy biznesowe właściciela, które pozbawiają nasz klub integralnych części stadionu. Po wyjazdowym meczu w Lubinie, w niedzielę spotkaliśmy się po raz pierwszy od 19 grudnia przy Ł3. Przed spotkaniem miał miejsce turniej kibicowski "Legia Cup 2022", zorganizowany przez grupę UZaLeżnieni we współpracy z SKLW, w którym wzięły udział legijne grupy oraz oczywiście nasi przyjaciele. Po rywalizacji na parkiecie i wspólnej integracji, która miała miejsce w niedzielę od samego rana, przenieśliśmy się na Łazienkowską. Można było obawiać się o dojazd i możliwość zaparkowania w pobliżu stadionu ze względu na spore utrudnienia komunikacyjne - właśnie rozpoczął się remont Trasy Łazienkowskiej, który potrwa dwa lata, a wobec wyburzania części tej arterii, zamknięte zostało rondo Sedlaczka znajdujące się w pobliżu naszego stadionu. Mecz z Wartą został poświęcony zmarłemu w ostatnich tygodniach kustoszowi muzeum Legii, Wiktorowi Bołbie. Kibice kupując bilety, mogli zakupić specjalne cegiełki, z których dochód przekazany zostanie rodzinie śp. Wiktora (wnuczce i żonie), będącej w potrzebie. Klub zobowiązał się wpłacić na ten cel po 5 złotych od każdego posiadacza abonamentu, który w niedzielne popołudnie pojawił się na trybunach. Niestety, w ostatnim czasie legijne środowisko uszczupliło się o kolejne osoby - im właśnie poświęcona została minuta ciszy, która uszanowana została przez wszystkich zgromadzonych, choć nie wiedzieć czemu, byli tacy, którzy postanowili w tym czasie klaskać. Chwilę po zakończeniu chwili zadumy rozpoczęliśmy odliczanie, a na górnej kondygnacji Żylety ponad rozciągniętą sektorówką na wzór "Boras" odpalonych zostało kilkadziesiąt rac w barwach. Od razu ruszyliśmy z głośnym dopingiem ("Warszawska Legio, zawsze o zwycięstwo walcz!"), który miał pomóc piłkarzom walczącym w tym sezonie o utrzymanie w ekstraklasie. Na początku meczu pojawiły się również transparenty odnoszące się do ostatnich działań właściciela klubu, który najwyraźniej zaczyna robić prywatne interesy na terenie naszego stadionu. Skybox został przejęty przez internetowych celebrytów, którzy organizują swoje festyny (ostatnio jakaś dzieciarnia nagrywała tam rozmówki o nasieniu), a zyski z tej działalności czerpią osoby prywatne, nie zaś nasz klub, do którego Skybox należy. "Spermiarze wypier... ze Skyboxa" - to treść pierwszego transparentu. Drugi zaś - "D. Mioduski sprzedał 100% udziałów w Legia Tenis swojej prywatnej spółce za 5000 złotych" - odnosi się do sytuacji z kortami Legii, których 30-letnią dzierżawę bez przetargu otrzymała od miasta powołana niedawno spółka Legia Tenis, której właścicielem była Legia Warszawa SA. W drugiej połowie poprzedniego roku klub jednak sprzedał 100% udziałów za śmieszną kwotę 5000 złotych prywatnej spółce, w której zarządzie figuruje najbliższa rodzina właściciela piłkarskiej Legii. Frekwencja na meczu nie była najlepsza, ale wobec zerowego zaangażowania marketingowców z Ł3, trudno o lepszy wynik. Na trybunach pojawiło się niewiele ponad 12 tysięcy osób. Żyleta prezentowała się i tak najlepiej ze wszystkich trybun, tak wizualnie, jak i oczywiście pod względem zaangażowania w doping. Prowadzący doping "Staruch" kilka razy musiał upomnieć zgromadzonych za nieodpowiednie zaangażowanie i po chwili poziom decybeli wzrastał. Goście już w 23. minucie spotkania wyszli na prowadzenie po głupiej stracie naszych graczy we własnym polu karnym. Świętować mogli więc jedynie zgromadzeni w sektorze gości warciarze, którzy przybyli do Warszawy autokarem w 62 osoby, w tym Błękitni Stargard. Wywiesili pięć flag, w tym płótno ekipy ze Stargardu. Na Żylecie słyszalni byli tylko raz - mniej więcej 20 minut przed rozpoczęciem meczu, kiedy po raz pierwszy zaznaczyli swoją obecność. Niekorzystny wynik to coś, do czego zdążyliśmy już przywyknąć w tym nietypowym sezonie. Nie załamywaliśmy się zbytnio - niektórzy nawet poprzez szyderę próbują nastrajać się pozytywnie - i jechaliśmy dalej "swoje", wspierając Legię z całych sił. Tym razem obyło się bez jakichkolwiek uprzejmości pod adresem przyjezdnych, nie licząc oczywiście przyśpiewki "Legio, klubie Ty nasz, pokaż k... jak w piłkę grasz". Pobożne życzenie... Schodzących do szatni zawodników żegnały okrzyki "Legia grać, k... mać!". Drugą połowę zaczęliśmy od pełnej mobilizacji i śpiewanego przez 15 minut hitu "Nie poddawaj się, ukochana ma...". Sytuacja na murawie długo nie zmieniała się, aż w końcu sędzia podgrzał atmosferę, podejmując decyzję po analizie VAR. Otóż arbiter ukarał Artura Boruca czerwoną kartką i zarządził rzut karny dla gości. Ta sytuacja rozwścieczyła fanatyków. Najpierw oberwało się sędziemu - trybuny skandowały "Kuźma! Co? Ty k...!". Później Żyleta skandowała nazwisko Boruca, a przed samym rzutem karnym Czarka Miszty, który stanął w bramce na ostatnie minuty i zaczął od "jedenastki" dla gości. Na szczęście jeden z grajków z Poznania karnego przestrzelił! Pojawiła się iskierka nadziei, że legioniści pójdą za ciosem i w dziesięciu odwrócą losy spotkania. Później na tapetę wzięty został grajek, z którego powodu jedenastka została podyktowana i na dwie strony skandowano "Szymonowicz! Co? Ty piz...!". Licząc co najmniej na wyrównanie, zachęcaliśmy zawodników do maksymalnego wysiłku, skandując m.in. "Legia walcząca do końca". Niestety, nie przyniosło to rezultatu, pomimo sześciu minut doliczonych do regulaminowego czasu. Dopiero tuż przed końcowym gwizdkiem pod adresem piłkarzy niosło się "Legia grać, k... mać!", a swoje usłyszał również właściciel klubu. "Mioduski! Co? On jest temu winien, on jest temu winien, wyp...ć stąd powinien" - śpiewali kibice. W marnych nastrojach opuszczaliśmy stadion, ale niech nikomu nie przychodzi do głowy odpuszczanie któregokolwiek z meczów z powodu słabych wyników. Jesteśmy tutaj dla Legii i ani kopiący się po czole grajkowie, ani nieudacznicy zarządzający naszym klubem, nie są w stanie tego zmienić. Kolejny mecz przy Łazienkowskiej już za niespełna dwa tygodnie, z Wisłą Kraków, a w przyszły weekend czeka nas kolejny piłkarski "szlagier" o ostatnie miejsce w tabeli - wyjazd do Niecieczy. P.S. Na Żylecie wywieszony został transparent "Bobicz zdrówka!". Frekwencja: 12 137 Kibiców gości: 62 Flagi gości: 5 Autor: Bodziach

Komentarze (68)

+ dodaj komentarz

dodaj

Maciej - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Nie ma to jak zwalać winę na klubu za słabą frekwencję na stadionie. Po prostu jak nie ma wyników to nie ma ludzi na stadionie. Żadna reklama tutaj nie pomoże. Wydaje mi się, że prawdziwy kibic Legii wie kiedy i z kim gramy mecz. Więc dziwi mnie ten płacz o słabą reklamę. odpowiedz

olew - 24 minuty temu, *.vectranet.pl @Maciej: Mnie nie dziwi, ale oczywiście w....ia. Kibol ma ustalony kalendarz całego sezonu i doskonale wie, kiedy może pić, chorować, żenić się albo umierać. Nie w dni meczowe. Boże Narodzenie nie wymaga wzmożonego marketingu legijnego, a też ważne. Wstyd jest nasz... odpowiedz

Legia-79 - 2 godziny temu, *.plus.pl Witam, a może są KIBICE LEGII !!! którzy mają dość najgorszego prezesa w całej HISTORII LEGII !!! I nie będą nabijać mu kasy. Skoro on ma wywalone na LEGIĘ i liczy tylko KASĘ !!! AVE LEGIA. FANATYCZNE SERDECZNOŚCI. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Legia-79: no nie ma, a poza tym chyba epigonisz odpowiedz

druh - 3 godziny temu, *.com.pl Moim zdaniem słowo "spowszechniał" jest tu błędne. Bardziej adekwatne byłoby "spowszedniał".

Bo jaki jest zamysł autora? Smak porażki stał się dla nas czymś normalnym, niezaskakującym. A więc jest powszedni. Nie stał się czymś ogólnodostępnym, dla każdego - powszechnym. Nie bez powodu mówimy, że coś jest "chlebem powszednim", a nie "chlebem powszechnym".

Tak dla precyzji i dbałości o ojczysty język.

Bo sama parafraza bardzo celna. odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Kilka lat temu pisałem, że Mioduski działa jak Osuch w Zawiszy i to chyba jest coraz bardziej podobna sytuacja. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ZenekL3: ile ten Osuch mistrzostw zdobył, bo LM i LE nie pamiętam odpowiedz

lol - 6 godzin temu, *.. Miodek dalej bedziesz pie...olil o jakims modelu biznesowym pt Legia Warszawa? Zamiast na Celtic zapatrzyles sie chyba na B-klase odpowiedz

Sx - 6 godzin temu, *.plus.pl Z ciekawostek- podczas meczu wisiały po raz pierwszy barwy przemyskiego Czuwaju na naszych sektorach, którzy brali udział uprzednio w turnieju oraz zabediutowała nowa fajna flagą OE odpowiedz

Carlitos - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję, że wpis przejdzie przez cenzurę. Prawda jest taka, że większość obecnych kibiców na stadionie nie wyłączając żyety to kibice sukcesu. Rozpzuściły was mistorzostwa Legii rok po roku z małymi przerwami od czasow Miodka a potem kontynuowane przez Loczka.



Naprawde myslicie ze ludzie przychodza na stadion bo jest "najlepsza atmosfera w Polsce" i "najlepsze oprawy"? No to dlaczego na Warcie bylo 12 tys? Jakbysmy bili sie o mistrzostwo i byłby bojkot dopingu i rac, to w niedziele bylby stadion nabity i nikt nie szukałby opraw.



Liczy sie poziom sportowy, bo kibice sa dla klubu na dobre i na zle, a nie na odwrot. Przyzwyczailiscie sie ze mistrzostwo Legii sie nalezy, a ja pamietam lata gdzeie Legia walczyla do konca o utrzymanie z Motorem Lublin... Takie czasy byly i nic nikomu sie nie nalezy. odpowiedz

Juan Carlos Ma Gila Posampas - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Carlitos: przecież Miodek i Loczek to ta sama osoba odpowiedz

1420 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Carlitos: pomyśl dwa razy zanim popełnisz wpis w internecie. Na stadion przychodzą kibice sukcesu? To jak nazwać tych, którzy zostają w domu?

Przypomnij, jaka była frekwencja w czasach gdy Legia walczyła z Motorem o utrzymanie? A może gdybyśmy grali o mistrza, to frekwencja na meczu z Warta była by dwukrotnie większa? odpowiedz

666 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Carlitos: Mało chłopie ogarniasz. Kiedyś Mistrzostw nie było, bo nie odstawaliśmy od reszty finansowo. Teraz jest przepaść między Legią a resztą stawki, ale te pieniądze nie idą na rozwój klubu, tylko na prywatne konto w Luksemburgu. Mistrzostwo Legii w tych okolicznościach przyrody to OBOWIĄZEK !!!!! Ale my przecież za grabarza Mioduskiego nie walczymy o Mistrzostwo, tylko o utrzymanie. Czujesz te je**ną różnicę???? odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Carlitos: Tu rozum nie mieszka. Piszący nie wiedzą nawet skąd są pieniądze ( bo nigdy ich nie mięli ). Według ich Mioduski ich nie zarabia , lecz wydaje, kto je zarabia - no Legia. To że od ITI on Ją kupił , wiec aktualnie Legia to Mioduski, jakby nie zauważają . Mioduski ma mnóstwo wad, ma problemy, ale ostatnia dekada czyli jego czasy to supremacja Legii, nie notowana w przeszłości. Bogu dzięki świadomość większości kiboli jest nieporównywalna z poetyką panującą na tym portalu. Zgadzam się z Tobą , że to bzdety, skandalem jest nawoływanie do bojkotu Legii, powtarzam Legii! , to nie Mioduski gra, lecz Legia ukochany klub Warszawki ! Mamy problemy, gramy słabo, z różnych powodów. Ale w takim wypadku kibol Legii pomaga, bo to jego klub , niezależnie od tego czy właścicielem jest Ludowe Wojsko Polskie, ITI czy Mioduski. W 1973r mając Kazika, Gadoszkę i Ćmika przed ostatnim meczem groził nam spadek. pełne trybuny i 5-0 , tomasz zdezerterował po drugiej bramce, a wcześniej odgrażał się , że spuszczą Legię . Potem był ten dziwny sezon 91/92 pchnęliśmy Sampdorię , a na dwie kolejki przed końcem wieszczono nam spadek (byliśmy b.słabi) . W tym sezonie przegramy jeszcze nie raz, ale tez będziemy wygrywać. Kibole muszą Legii pomagać , a nie szydzić i zachowywać się jak na meczu z Radomiem . Na meczu z Wartą był dobry doping, ale ilu nas było w dwumilionowym najbogatszym mieście w Polsce ! To jest obciach i wstyd, Mecz był dedykowany pamięci Wiktora. Patrzył na nas z góry zażenowany... odpowiedz

mojo jojo - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl za mało pocisków na prezesa! jazda z k...... prezesami! odpowiedz

wienio - 10 godzin temu, *.tktelekom.pl tekst żenada odpowiedz

Pan - 7 godzin temu, *.centertel.pl @wienio: Zgadzam się , po raz kolejny redakcja podnieca się prostackimi przyśpiewkami odpowiedz

Juri - 22 godziny temu, *.inetia.pl Gdzie te jakościowe transfery? odpowiedz

Quick - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Juri:

W Amice i Pogoni odpowiedz

Kibic - 22 godziny temu, *.168.94 Kto mi wytłumaczy kogo są długi w Legii,skoro właścicielem jest pudel.iti też było właścicielem a długi miała Legia.o co tu chodzi? odpowiedz

EkonomZiaja - 2 godziny temu, *.com.pl @Kibic: Podejmę się tego trudnego wyzwania.

Legia (piłkarska) jest spółką.

Każda spółka ma swojego właściciela - udziałowca, wspólnika, akcjonariusza (jednego lub wielu). Mogą to być albo osoby fizyczne albo inne spółki (wówczas osobną kwestią jest tzw. beneficjent rzeczywisty, czyli - w uproszczeniu - osoba fizyczna stojąca za całym biznesem, na końcu/początku łańcuszka firm).

Zobowiązania finansowe (długi) na swoją działalność zaciąga spółka. Mogą to być kredyty bankowe, pożyczki od parabanków, funduszy czy pożyczki od innych spółek lub osób fizycznych (w tym od innych spółek kontrolowanych przez właściciela albo od samego właściciela czy jego rodziny). Może też to być np. dopłata właściciela do kapitału spółki (która kiedyś może albo musi [w zależności od decyzji biznesowych na moment jej udzielenia] być zwrócona) - tzw. dokapitalizowanie spółki.

Załóżmy, że mamy osobę "Pan Loczek" będącą właścicielem "Spółki L". Dla uproszczenia (tylko w tym przykładzie, bo w realnym świecie niekoniecznie to upraszcza), Pan Loczek jednocześnie mianuje sam siebie prezesem "Spółki L", tym samym przejmując obowiązek jej zarządzaniem.

Dla jeszcze większego uproszczenia załóżmy, że Pan Loczek kupił Spółkę L bez żadnych długów, a cena zakupu 100% udziałów/akcji wyniosła 10 milionów złotych.

Spółka L prowadzi swoją działalność, generując przychody oraz koszty. W efekcie decyzji biznesowych zarządu, a przede wszystkim Prezesa (Pana Loczka), przychody są znacznie niższe niż koszty. Po pewnym czasie i przejedzeniu posiadanej rezerwy gotówki pojawia się problem z tzw. płynnością finansową - brakuje pieniędzy na pokrywanie kosztów. Trzeba więc zaciągnąć zobowiązanie (kredyt/pożyczkę) na to, żeby te pieniądze pozyskać i być w stanie regulować koszty. W zależności od uzgodnień, w określonym czasie (miesiąc, kwartał, rok), spłaca się odsetki oraz ewentualnie część kapitału od pożyczonej kwoty. Ostatecznie w całym okresie finansowania trzeba ją zwrócić w całości. Tu pojawia się ryzyko tzw. spirali zadłużenia: jeśli w długim terminie działalność jest nierentowna (koszty wyższe od przychodów) i jedynym źródłem "zasypywania dziury" są dodatkowe zobowiązania, nadchodzi moment, w którym aby spłacić jedno zobowiązanie, zaciąga się kolejne (zazwyczaj większe). To jest pierwszy krok do upadku. Ale nie idźmy tak daleko.

Po X latach, gdy właścicielem i prezesem Spółki L jest Pan Loczek, ma ona - załóżmy - 100 milionów złotych zadłużenia do spłaty. Spłata tych zobowiązań zasadniczo obciąża spółkę, a nie jej właściciela (pomijam szczególne przypadki, jak różne formy prawne to powodujące albo udzielenie poręczenia). Jeśli Spółka L nie będzie w stanie spłacać zadłużenia, może pojawić się konieczność jej restrukturyzacji albo nawet upadłości - bankructwo. Alternatywnie - szukanie nowego właściciela, kto taką spółkę o słabiutkiej kondycji kupi (za ile, to inna kwestia - o tym poniżej).

A co w takiej sytuacji z właścicielem, Panem Loczkiem? Dla analogicznego założenia jw. (że nie poręczał zobowiązań Spółki L i tak długo jak patrzymy na niego jako właściciela), może siedzieć na Seszelach i opalać pupę. Jemu nic nie grozi, bo są to zobowiązania Spółki L. Co więcej, jeśli sam udzielał pożyczek Spółce L (czy osobiście czy przez inne spółki), dostaje jeszcze od niej regularnie odsetki od udzielonych pożyczek (tak, zarabia na tym). Tylko, że Pan Loczek chciał koniecznie być prezesem Spółki L - tu już jest dla niego gorzej, bo jako prezes odpowiada osobiście za pewne aspekty działania Spółki L. Może więc widząc jaka jest jej sytuacja, szuka innego kandydata na to stanowisko - ale chętnych brak...

Ratunek w postaci nowego właściciela? Ok, ale... za ile ktoś teraz chciałby kupić Spółkę L? Skoro Pan Loczek kupił ją kilka lat temu za 10 milionów złotych bez długów i przez tych kilka lat zarządzał nią w sposób - powiedzmy - niezbyt efektywny finansowo. Może być jak z zakupem, które w przeszłości widzieliśmy (Polmot do ITI) - sprzedaż 100% udziałów/akcji za symboliczną złotówkę. Czyli Pan Loczek jest oficjalnie 10 milionów w plecy i może o tym płakać wszem i wobec. Tylko nowy właściciel przejmuje spółkę z długami na 100 milionów złotych, które musi ona spłacić. Warunkiem sprzedaży może też być np. natychmiastowa spłata części zadłużenia, np. 25 z tych 100 milionów złotych, które - przypadkowo - są pożyczkami (bezpośrednimi albo pośrednimi) od Pana Loczka. I wtedy Pan Loczek finansowo nie jest 10 baniek w plecy, ale 15 do przodu (plus odsetki, które od tego zarobił i jeszcze zarobi).

Dla podsumowania:

- właściciel ma akcje/udziały spółki,

- spółką zarządza zarząd, głównie prezes (ew. zatwierdza to rada nadzorcza - ale o obu tych ciałach - zarządzie i radzie - decyduje właściciel, powołując jej członków),

- na sfinansowanie swojej działalności długi zaciąga spółka i to ona musi je spłacić,

- jak nie spłaci długów, zbankrutuje - więc trzeba zaciągać nowe zobowiązania,

- jak nikt już nie chce dać kredytu i jak właściciel nie ma z czego dokładać, musi znaleźć nowego, który zechce wyłożyć jakiekolwiek pieniądze za nierentowny, przynoszący straty, zadłużony biznes. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @EkonomZiaja: tylko debil przepisałby coś tak nieopłacalnego jak polski klub na własny majątek. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.rfc.pl @EkonomZiaja:

Dzięki za bardzo czytelne wyjaśnienie finansowych kwestii i za czas na to poświęcony. odpowiedz

Bazyl - 23 godziny temu, *.chello.pl Warta z Błękitnymi, no ciekawe. Czyżby ocieplenie na linii Lech Poznań - Pogoń Szczecin? odpowiedz

1312 - 22 godziny temu, *.hapay.pl @Bazyl: prawdopodobnie układ (h) może być grube przetasowanie na scenie, pozdro Bazyl odpowiedz

Trójmiejski Legionista - 20 godzin temu, *.orange.pl @Bazyl: Stargard a Pogoń to dwie osobne ekipy, nie darzące się sympatią... odpowiedz

Ja - 19 godzin temu, *.vectranet.pl @Bazyl: ziomek, weź się zastanów zanim coś napiszesz. Błękitni są kosą układu Pogoni, tj. Kotwicy Kołobrzeg, więc m.in. z tego powodu nie ma żadnej przyjaźni na linii Błękitni-Pogoń. Sprawy nie zmienia nawet FC Pogoni w Stargardzie, które jest całkowicie odrębnym bytem. odpowiedz

Sx - 6 godzin temu, *.plus.pl @Bazyl: przecież PS a Blekitni to dwa różne światy... odpowiedz

Maciek - 15.02.2022 / 17:24, *.play-internet.pl Chodzicie na to dziadostwo, aż mi Was żal. Jedynie akcja pusty stadion sprawi, że Miodek zmieni podejście i albo sprzeda klub lub zacznie inwestować. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.net.pl @Maciek: tu już nawet nie chodzi o wyniki i o bycie kibicem na dobre i na złe ale dopóki on nie odejdzie będzie źle. odpowiedz

Plaskacz - 15.02.2022 / 16:50, *.chello.pl Spermiarze... Klasa! odpowiedz

grzesiek - 15.02.2022 / 16:24, *.centertel.pl Wytlumaczy mi ktos najlepiej ten co malowal ten transparent z kupnem za 5000 zl tenis Legia? Przeciez ta sekcja (pewnosci nie mam ale tak mi sie cos wydaje) ledwo wiazala koniec z koncem.

Zreszta tak czy siak to akurat dobrze ze wlasciciel chce przejac cala Legie i najlepiej wszystkie sekcje. Obecnie Mioduski wdraża ciekawe projekty. Po za tym ze sportowo jest do bani , to na reszte az tak bym nie narzekal.



A jesli to prawda ze bilety na zylete podrozaly. Coz....niefajnie. przy takiej grze nie powinno byc podwyzki odpowiedz

Adam - 23 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: Jakie ciekawe projekty? Niszczenie wszystkich sekcji jedna po drugiej? Przypominam też o tym jak jeszcze nie tak dawno niektóe sekcje dogorywały, a miodek nawet na nie nie splunął. No ale może to jest ten jego projekt - obniżyć wartość i wykupić. odpowiedz

Adam - 23 godziny temu, *.chello.pl " W marnych nastrojach opuszczaliśmy stadion, ale niech nikomu nie przychodzi do głowy odpuszczanie któregokolwiek z meczów z powodu słabych wyników."



No pewnie, pompuj dalej kasę typowi, który niszczy klub, a który rozumie tylko argument finansowy. Potem będzie (obym się mylił) spadek i wielki szok i niedowierzanie, że miodek nadal nie rozumie co się dzieje.



A 'nie poddawaj się' nadal jest tak żenujące jak było. Takie moje zdanie. odpowiedz

Caa - 11 godzin temu, *.plus.pl @grzesiek: tia, a za rok przejmie wybudowane na koszt Legii i państwa Książenice, bo przecież „ta sekcja ledwo wiązała koniec z końcem”, drużyna spadła z ligi i takie tam. Także idź do lasu, wybierz najgrubszą sosnę, stań przed nią tak z 15 metrów, nabierz prędkości i... Gwarancji nie ma, ale może pomoże ;-) odpowiedz

Ja - 15.02.2022 / 15:13, *.play-internet.pl "Niestety, w ostatnim czasie legijne środowisko uszczupliło się o kolejne osoby - im właśnie poświęcona została minuta ciszy, która uszanowana została przez wszystkich zgromadzonych, choć nie wiedzieć czemu, byli tacy, którzy postanowili w tym czasie klaskać."



Może nie przejdzie przez cenzurę, ale nie rozumiem po kiego pisać o takich rzeczach. Mikrofon na Żyletę został przyniesiony na dosłownie kilka minut przed rozpoczęciem meczu. Następnie, przez ten sam mikrofon, kiedy Silvery zaczęły klaskać, poszedł komunikat, który brzmiał z górnych sektorów "klaszczcie, klaszczcie", bo nagłośnienie nie było rozgrzane i zacinało. Mówiąc to, gniazdowy obrócony był przodem do boiska i nawet nie gestykulował, żeby przestać. Jeśli szukacie gdzieś problemów, to warto zacząć najpierw od siebie... A po minutach ciszy na Legii zawsze się klaskało, czy dotyczyły one uczczenia pamięci Powstańców, czy zmarłych kibiców i piłkarzy. odpowiedz

Ciekawski - 15.02.2022 / 16:35, *.centertel.pl @Ja:Smutne, że trzeba ludziom jasno mówić, bo sami by nie zczaili, a co przykre, ostatnio mieliśmy sporo minut ciszy i za każdym razem jest mówione, żeby być wtedy cicho, więc, co jest smutne, ale można było się nauczyć. Zwalanie na nagłośnienie jest zabawne. Ciekawe czy jakby Osamę Bin Ladena wyświetlono na telebimie, to czy ludzie tez by klaskali, czy czekali by przez mikrofon na komunikat, że nie wolno odpowiedz

Adam - 23 godziny temu, *.chello.pl @Ciekawski: Twoja wypowiedź jest trochę kuriozalna. odpowiedz

Ja - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Ciekawski: gdzie bin laden, gdzie klaskanie, co Ty pleciesz za głodne kawałki... Trzeba było powiedzieć przez mikrofon jedno słowo, brzmi ono "cisza" i nie byłoby żadnego problemu. A już pisanie o tym jakiś elaboratów jest śmieszne, jestem ciekaw ile osób z Silvera (w większości pazi, którzy przychodzą na mecz żeby się nagrzać i polansować z żonami kopaczy), od których się zaczęło, czyta relacje z trybun. odpowiedz

Jasio - 21 godzin temu, *.aster.pl @Ciekawski: Jakby padło hasło "klaszczcie!" z gniazda to by klaskali.

W Nd. klaskali, bo S. tak powiedział. odpowiedz

kokopipi@ - 15.02.2022 / 15:12, *.tpnet.pl Bodziach to jest wieszcz. Nobel od żylety za te bzdety ;-) odpowiedz

Kibic - 15.02.2022 / 15:03, *.plus.pl Miodulski to oszust odpowiedz

Piter - 15.02.2022 / 15:00, *.centertel.pl Piłkarze zgarniają u buka 2, 3 i 10 pensje, stado baranów dalej beczy. Nie poddawaj się, be be be be be!!! odpowiedz

Kibic - 15.02.2022 / 14:50, *.plus.pl Miodulski puści klub w rozpad odpowiedz

Lfan - 15.02.2022 / 14:41, *.play-internet.pl Kartka dla Boruca słuszna, a zachowanie nierozsądne i od razu było to widać ;) Sędzia miał rację. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 15.02.2022 / 14:22, *.52.135 Wina marketingowców? hahaha, po prostu ludzie nie chcą oglądać tego dziadostwa i mizerii piłkarskiej, poza tym ludzie nie będą przychodzić i nabijać nieudacznikom kieszeni. Poza tym miodek sprzedał za 5000zł(transparent) no i co z tego? Jego klub to sobie sprzedał rodzinie, bo to jego. Poza tym nie wiecie czy Skybox nie został udostępniony za pieniądze, a może dzięki temu też klub ma jakieś korzyści. Jak zawsze relacje pisane przez osobę, która nie wie nic w temacie ew. "doping fantastyczny, a goście niesłyszalni". Nie ma to jak wstrząsać klubem poprzez płacenie za bilety i dalsze przychodzenie na mizerię, a pier...enie LEGIA TO MY niczego nie rozwiązuje - tu się DZIAŁA, a nie nabija kieszenie kupując bilety. odpowiedz

Kibic - 15.02.2022 / 14:48, *.plus.pl No to jak jego klub ,to i długi jego odpowiedz

Sarcastico. - 15.02.2022 / 15:33, *.orange.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Otóż to. Ja, jak i wielu innych nie pojawię się na trybunach dopóki w Legii jest ten słup i hochsztapler. Nie ma bata. odpowiedz

Kibic L - 15.02.2022 / 15:36, *.t-mobile.pl @koneser polskiej piłki klubowej: widziałeś ceny na mecz z Wisłą? Żyleta 45 zkio. Kogoś tutaj pogrzało... odpowiedz

Klos - 15.02.2022 / 16:22, *.15.193 @koneser polskiej piłki klubowej: Zamknij ryj. odpowiedz

łosin - 15.02.2022 / 16:40, *.t-mobile.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Nie pisz bzdur. Spróbuj sprzedać cokolwiek po ostro zaniżonej cenie. Z automatu zostaniesz wzięty pod lupę przez US. Więc to nie jest tak, że "moje to sprzedam szwagrowi dom za 50zł".

odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 15.02.2022 / 16:58, *.52.135 @Klos:



idź znów grzecznie kupić bilet, kiełbę z colą i zajmij w ciszy miejsce na stadionie, po kilku minutach możesz zacząć śpiewać "nie poddawaj się" jak kolejny extraklasowy hegemon z pierdziszewa strzeli bramkę przy Ł3, a poza tym to tyko w necie sobie możesz popisać to co przed chwilą(zapewne z dumą) stworzyłeś odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: to skoro coś wiesz więcej, to napisz, a nie prujesz się jak prześcieradło. odpowiedz

Q1234 - 8 godzin temu, *.net.pl @koneser polskiej piłki klubowej: A stadion (czyli Skybox też) nie jest czasem miejski? odpowiedz

lol - 15.02.2022 / 14:21, *.. smieszny prezes, smieszny trener i smieszni kopacze odpowiedz

olew - 15.02.2022 / 14:47, *.vectranet.pl @lol: śmieszny wpis odpowiedz

Adam - 23 godziny temu, *.chello.pl @olew: I kibice, którzy mu nabijają kieszeń, też śmieszni. odpowiedz

Bracie - 15.02.2022 / 13:41, *.play-internet.pl Zdrowiej szybko B. odpowiedz

Alan - 15.02.2022 / 13:39, *.t-mobile.pl Proponowałbym się podzielić trochę odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację.....bo co jak co ale frekwencja to winą Prezesa raczej nie jest bo nie raz mieliśmy sytuację taką ze trybuny były pelne gdy klub walczył o pozostanie w ekstraklasie i to tylko i wyłącznie od fanatyzmu danego miasta zależy jak to wszystko wygląda, jak widać Warszawa Legią żyje tylko wtedy gdy są sukcesy co dobitnie nam pokazuje dzisiejsza sytuacja. odpowiedz

Lfan - 15.02.2022 / 15:48, *.play-internet.pl @Alan: Legia kiedyś walczyła o utrzymanie i były pełne trybuny? Tak sytuacja miała miejsce dwukrotnie i oczywiście Ty JE pamiętasz? :o odpowiedz

Olek - 15.02.2022 / 13:08, *.t-mobile.pl Będzie oficjalne info o wyjeździe do Niecieczy? odpowiedz

olew - 15.02.2022 / 12:55, *.vectranet.pl Frekwencja straszna, nie popisaliśmy się, doping niezły, transparent o sprzedaży przez jedną prywatną spółkę Mioduskiego ( w 100%) innej prywatnej spółce Mioduskiego (w 100%) - zapowiada nowy trend analityczno-publicystyczny. Brakowało mi ostrej reakcji na ten karny, bo był ewidentnie z d..y. odpowiedz

Piotr - 15.02.2022 / 15:01, *.orange.pl @olew: Czy Król Borubar nie sfalował gracza Warty w polu karnym ? Był faul był karny, no bo może faulu nie było odpowiedz

Adam - 23 godziny temu, *.chello.pl @olew: Nie był. Był w pełni zasłużony. Proszę, chociaż odrobina obiektywizmu. odpowiedz

Adam - 22 godziny temu, *.chello.pl "W marnych nastrojach opuszczaliśmy stadion, ale niech nikomu nie przychodzi do głowy odpuszczanie któregokolwiek z meczów z powodu słabych wyników."



Jesteśmy tutaj, żeby dalej dawać pieniądze komuś kto niszczy nasz klub, a kto rozumie tylko argument finansowy. odpowiedz

Frugo - 21 godzin temu, *.173.210 @Piotr: jak dla mnie faul był ale napastnik nie był przy piłce po drugie utrudniał wybicie i po trzecie to nie było uderzenie tylko pchnięcie, rozwiązanie pośrednie czy pośredni wolny z pola karnego i żółta max czerwo ale bez karnego w końcu to my mieliśmy piłkę więc trochę paranoja patrząc obiektywnie tak kur..wa normalnie jak LO osoba grająca w piłkę tym bardziej że symulacja była jak u gwiazdy Neymara. odpowiedz

DRG - 15.02.2022 / 12:47, *.vectranet.pl było 5 flag gości, dwie powieszone z boku klatki odpowiedz

A - 15.02.2022 / 15:33, *.centertel.pl @DRG: konia to....... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.