Terminy meczów z Górnikiem Łęczna i Termalicą

Ustalono terminarz 25. kolejki Ekstraklasy. Legia zmierzy się wówczas na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 11 marca o godzinie 20:30. Z kolei zaległy mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza odbędzie się 15 marca. Najbliższe mecze Legii: 19.02.2022 (SO) 20:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa 25.02.2022 (PT) 20:30 Legia Warszawa - Wisła Kraków 02.03.2022 (ŚR) 20:45 Legia Warszawa - Górnik Łęczna (PP) 07.03.2022 (PN) 19:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 11.03.2022 (PT) 20:30 Górnik Łęczna - Legia Warszawa 15.03.2022 (WT) 18:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.