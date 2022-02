22. kolejka Ekstraklasy. Pogoń nowym liderem

Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. Na początek Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Płock 3-1. Pogoń Szczecin w niemal ostatniej akcji meczu wyszarpała zwycięstwo w Mielcu. W sobotę Legia zremisowała z Bruk-Betem Termaliką i nadal znajduje się w strefie spadkowej. Warto dodać, że legioniści jeszcze nigdy nie wygrali w Niecieczy. Lech niespodziewanie przegrał w Gdańsku po golu w końcówce spotkania, dzięki czemu nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Tabeli przewodzi obecnie Pogoń Szczecin. Kolejka zakończy się w Krakowie, gdzie Wisła podejmie Górnika Łęczna. 22. kolejka: Zagłębie Lubin 3-1 Wisła Płock Stal Mielec 0-1 Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok 0-0 Cracovia Śląsk Wrocław 1-3 Piast Gliwice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-0 Legia Warszawa Warta Poznań 3-1 Radomiak Radom Górnik Zabrze 1-1 Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 1-0 Lech Poznań Poniedziałek 21.02. godz. 18:00 Wisła Kraków - Górnik Łęczna (C+ Sport) 1 1.8 X 3.75 2 4.8 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

MIODUSKI OUT !!!! - 12 minut temu, *.btcentralplus.com Pogon Mistrz !!!! Nie wazne kto tylko nie Amica. odpowiedz

Mastek - 17 minut temu, *.tpnet.pl Ważne że lech i radomiak do tyłu odpowiedz

Fan - 32 minuty temu, *.plus.pl Brawo Lechia Gdańsk odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 33 minuty temu, *.plus.pl Do pełnej tragedii brakuje tylko zwycięstwa Łęcznej jutro odpowiedz

Kolega po szalu - 34 minuty temu, *.plus.pl Amica w plecy w Gdańsku hehe odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.206.239 Co się tu wyrabia czyżby jakaś spółdzielnia była ? Radomiak baty od Warty ? Warta wygrywa z Legią tydzień temu - oj źle to widzę odpowiedz

Rotor - 19.02.2022 / 17:37, *.chello.pl Całym sercem za Pogonią! Życzę im szczerze zdobycia tytułu MP. Należy im się po tylu latach i tytułach wicemistrza. Z dużym sentymentem nadal wspominam wyjazdy do Szczecina i całą pakę z Gryfina. odpowiedz

Adam - 19.02.2022 / 14:35, *.chello.pl Niebiesko-czerwoni to nasi bracia z Pogoni!!! Na mistrza Polski przyszedł czas!!! Tego Wam życzy stolica ???????????? odpowiedz

Gryfus - 19.02.2022 / 16:30, *.tele2.se @Adam: Nie nienibiosko-czerwoni tylko granatowo-bordowi. odpowiedz

bep - 19.02.2022 / 08:16, *.aster.pl Oglądałem wczoraj mecz Pogoni. Byli wyraźnei lepsi, ale bili głową w mur, bo bramkarz Stali dokonywał cudów wręcz w bramce. Dobrze, że wygrali i liderują! odpowiedz

Rafał - 19.02.2022 / 00:32, *.chello.pl Legioniści! a nie legioniści. Oj droga redakcjo... :/ odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 18.02.2022 / 23:17, *.btcentralplus.com Mistrz, mistrz Pogon mistrz !!!! Je.. Amice Poznan !!!! odpowiedz

Antek - 18.02.2022 / 23:02, *.. Pogoni trzeba więcej pewności i siły fizycznej odpowiedz

L - 18.02.2022 / 22:48, *.t-mobile.pl Pogoń jak na miejsce w tabeli na, którym są gra fatalnie i ciężko im będzie moim zdaniem nawet o drugie miejsce. Dzisiejszy mecz wygrany na farcie po bardzo słabej grze, a szkoda bo chciałbym żeby wygrali mistrzostwo... odpowiedz

Yeti - 18.02.2022 / 22:34, *.vectranet.pl Brawo Pogoń! Trzymam kciuki, żeby znienawidzony łach nie zdobył mistrza. odpowiedz

Lech - 18.02.2022 / 18:32, *.com.pl My Termalikę klepnęliśmy tydzień temu 5:0, teraz wy pokażcie na co was stać. Obstawiam 1:1 po zaciętej walce :) odpowiedz

MarioL - 18.02.2022 / 16:15, *.wanadoo.fr Mamy kolejny mecz o 6 punktów.Jak ten przegramy to już nie ma co myśleć o utrzymaniu,Bo jak nie wygrywamy meczy z drużynami słabymi to napewno nie wygramy z mocniejszymi. odpowiedz

Felek - 18.02.2022 / 11:58, *.netfala.pl Mecz kolejki z Termaliką, nawet TVP Sport transmituje. Czy Legia w końcu zdobędzie twierdzę na polach kukurydzy? Będzie ciężko! odpowiedz

olew - 18.02.2022 / 15:12, *.vectranet.pl @Felek: Zawsze mecz Legii jest najważniejszy w kolejce. odpowiedz

OMG - 19.02.2022 / 19:15, *.orange.pl @olew: Już TVP odwołało transmisje, wolą pokazać mecz z Gdańska. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 18.02.2022 / 11:41, *.207.54 No to chyba nadszedł ten dzień gdzie w meczu naszych asów z bruk-betem lepiej obstawić wygraną bruk-betu,poziom "trenerów" podobny ale za to mają lepszych piłkarzy no i grają u siebie. odpowiedz

lucho_83 - 18.02.2022 / 10:13, *.virtuaoperator.pl Jeżeli jutro nie wygramy, to....aż nie chce o tym myśleć. odpowiedz

