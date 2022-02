22. kolejka Ekstraklasy. Wyszarpane zwycięstwo Pogoni

Komentarze (9)

Antek - 6 minut temu, *.. Pogoni trzeba więcej pewności i siły fizycznej odpowiedz

L - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Pogoń jak na miejsce w tabeli na, którym są gra fatalnie i ciężko im będzie moim zdaniem nawet o drugie miejsce. Dzisiejszy mecz wygrany na farcie po bardzo słabej grze, a szkoda bo chciałbym żeby wygrali mistrzostwo... odpowiedz

Yeti - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Brawo Pogoń! Trzymam kciuki, żeby znienawidzony łach nie zdobył mistrza. odpowiedz

Lech - 4 godziny temu, *.com.pl My Termalikę klepnęliśmy tydzień temu 5:0, teraz wy pokażcie na co was stać. Obstawiam 1:1 po zaciętej walce :) odpowiedz

MarioL - 6 godzin temu, *.wanadoo.fr Mamy kolejny mecz o 6 punktów.Jak ten przegramy to już nie ma co myśleć o utrzymaniu,Bo jak nie wygrywamy meczy z drużynami słabymi to napewno nie wygramy z mocniejszymi. odpowiedz

Felek - 11 godzin temu, *.netfala.pl Mecz kolejki z Termaliką, nawet TVP Sport transmituje. Czy Legia w końcu zdobędzie twierdzę na polach kukurydzy? Będzie ciężko! odpowiedz

olew - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Felek: Zawsze mecz Legii jest najważniejszy w kolejce. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 11 godzin temu, *.207.54 No to chyba nadszedł ten dzień gdzie w meczu naszych asów z bruk-betem lepiej obstawić wygraną bruk-betu,poziom "trenerów" podobny ale za to mają lepszych piłkarzy no i grają u siebie. odpowiedz

lucho_83 - 12 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Jeżeli jutro nie wygramy, to....aż nie chce o tym myśleć. odpowiedz

