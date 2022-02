Raport kartkowy przed meczem z Bruk-Betem

Josue i Mateusz Wieteska wracają do składu na sobotni mecz Legii Warszawa z Bruk-Betem Termaliką. Nie wystąpi natomiast Artur Boruc, który w spotkaniu z Wartą Poznań został ukarany samoistną czerwoną kartką. Zagrożeni pauzą są Bartosz Slisz, który ma już 7 żółtych kartek, oraz Ihor Charatin, Mattias Johansson, Maik Nawrocki i Patryk Sokołowski. Mecz Bruk-Bet Termalica - Legia rozegrany zostanie w sobotę o godzinie 20:00. Żółte kartki legionistów: 7 - Bartosz Slisz 6 - Artur Jędrzejczyk 5 - Filip Mladenović 4 - Josue, Tomas Pekhart, Mateusz Wieteska 3 - Ihor Charatin, Mattias Johansson, Luquinhas, Maik Nawrocki, Patryk Sokołowski 2 - Bartłomiej Ciepiela, Rafael Lopes, Yuri Ribeiro 1 - Joel Abu Hanna, Artur Boruc*, Mateusz Hołownia, Lirim Kastrati, Lindsay Rose, Ernest Muci * pauza

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sokołowski i paru innych to nie zagrożeni, tylko są zagrożeniem dla tego klubu :( odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Luquinhas to już nie jest zagrożony. odpowiedz

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Ding: chyba że w kontrakcie było że kartki w USA się liczą odpowiedz

