Futsal

W sobotę mecz futsalistów z Dremanem Komprachcice

Środa, 16 lutego 2022 r. 14:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę futsaliści Legii Warszawa rozegrają pierwsze w tym roku spotkanie ligowe przed własną publiczności. O godzinie 18:00 w hali przy ul. Gładkiej 18 podejmować będą Dremana Opole Komprachcice. Najbliższy rywal będzie zdecydowanym faworytem meczu - zespół z Opolszczyzny walczy w obecnych rozgrywkach o medal, a obecnie plasuje się na czwartym miejscu w ligowej tabeli z dwoma punktami straty do wicelidera.



Dreman zdecydowanie lepiej radzi sobie na własnym parkiecie (9 wygranych i tylko 1 porażka) aniżeli na wyjazdach (bilans 3-1-2). Legia przegrała trzy ostatnie mecze ligowe, w tym jedno w tym roku - przed tygodniem lepszy okazał się Futsal Leszno, który zwyciężył 3-1 w hali Trapez. W międzyczasie nasi gracze zaliczyli dwie wygrane z zespołami niższych klas rozgrywkowych w rozgrywkach Pucharu Polski. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym w połowie września zeszłego roku, legioniści niespodziewanie zwyciężyli na wyjeździe z Dremanem (jako jedyni w lidze) 3-0, po bramkach Adama Grzyba, Mariusza Milewskiego i Michała Knajdrowskiego.



Przed tygodniem w Lesznie w naszym zespole zadebiutował Brazylijczyk, Allanzin. Tym razem będzie miał okazję do pierwszego występu przed warszawską publicznością. Zachęcamy kibiców do wspierania naszej drużyny głośnym dopingiem przez całe spotkanie.



Bilety na sobotni mecz kupić można TUTAJ w cenie 10 złotych (ulgowe dla dzieci 3-12 lat oraz dla osób niepełnosprawnych) i 15 złotych (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz bezpłatnie.



Termin meczu: sobota, 19 lutego 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 [OSiR Włochy]

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)