22-23.02: Rozkład jazdy

Futsaliści Legii we wtorek o 18:00 rozegrają spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski - legioniści mierzyć się będą z innym beniaminkiem ekstraklasy, AZS-em UG Gdańsk na jego terenie. Swoje mecze rozegrają także drużyny młodzieżowe koszykarskiej Legii. W Budapeszcie pięcioboiści Legii - Oktawia Nowacka i Łukasz Gutkowski - wezmą udział w międzynarodowych zawodach halowych. Rozkład jazdy: 22.02 g. 16:05 UKS Akademia Koszykówki Komorów U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, Al. M.Dąbrowskiej 12/20] 22.02 g. 18:00 AZS UG Gdańsk - Legia Warszawa [futsal] 23.02 g. 17:00 Legia II Warszawa - Żubry Białystok [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

