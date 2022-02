Macenko odejdzie do Śląska Wrocław

Wtorek, 15 lutego 2022 r. 15:07 źródło: meczyki.pl

Jehor Macenko z Legii Warszawa ma trafić do Śląska Wrocław - informuje portal meczyki.pl. 20-latek jest wychowankiem Dynama Kijów. W 2018 roku przeniósł się do Ursusa Warszawa, a następnie do Legii. W tym sezonie zagrał w ośmiu meczach trzecioligowych rezerw stołecznego zespołu. W pierwszej drużynie nie zadebiutował.