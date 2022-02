Ramowy terminarz Ekstraklasy na sezon 2022/23

Ustalono ramowy terminarz Ekstraklasy na sezon 2022/2023. Rozgrywki wystartują 15 lipca i zakończą 21 maja. Przerwa zimowa potrwa znacznie dłużej niż zazwyczaj. Jest to spowodowane mistrzostwami świata w Katarze. Jesienią rozegranych zostanie tylko 17 kolejek. Po weekendzie 12-13 listopada rozpocznie się przerwa, która potrwa do końca stycznia. – Graliśmy w styczniu w ubiegłym sezonie i takie rozwiązanie się sprawdziło. Nie było z tym problemu, więc planujemy zacząć trochę wcześniej niż obecnie i do końca maja zakończyć przyszłoroczne rozgrywki – powiedział w magazynie "GOL" prezes Ekstraklasa SA, Marcin Animucki. Pierwsze rundy europejskich pucharów w sezonie 2022/23 – 5-7 lipca Początek sezonu 2022/23 Ekstraklasy – 15 lipca Początek przerwy zimowej w Ekstraklasie – 14 listopada Wznowienie Ekstraklasy – 28-29 stycznia 2023 Zakończenie sezonu 2022/23 Ekstraklasy – 21 maja 2023

Słowo od Prezesa klubu - 46 minut temu, *.centertel.pl Za moich rządów bijemy kolejne rekordy, osiągamy czegoś czego nikt inny wcześniej nie osiągał. To jest ten sezon kiedy po raz pierwszy w historii powojennej, polskiej piłki nożnej zagramy w 1 lidze! Jestem przekonany, że tak się stanie i będziemy mogli razem świętować to niecodzienne wydarzenie.

Na koniec dodam jedynie, że jestem amatorem, nieudacznikiem, największym gamoniem, zakałą warszawskiego sportu i nie znam się na piłce nożnej ale to nieważne. Dopóki jestem prezesem Legii, będę udawał, że się na tej branży znam i doprowadzę Legię do 1 ligi.



bez poważania

Dariusz Mioduski odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak tak dalej grać będziemy, to nie będzie Nas ten terminarz dotyczyć....:/ odpowiedz

zawierciok - 48 minut temu, *.. @lucho_83: to samo miałem napisać... odpowiedz

Mr T - 2 godziny temu, *.mm.pl Kto to plodzi i na jakiej podstawie? Koniec 13 listopada, a wznowienie 28 stycznia? Kogos ostro pogrzalo! Idac takim tokiem rozumowania, po co robic przerwe zimowa, grajmy, a niech koniec bedzie na 1 kwietnia! odpowiedz

Krzych147 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mr T: Mundial jest na jesieni odpowiedz

Mordeczka - fan turystyki krajowej i egzotycznych wyjazdów, ahoj przygodo! - 3 godziny temu, *.52.135 Wie ktoś na jakim kanale w TV leci 1 liga co by kupić już wcześniej abonament, gdyby wspaniałe wyjazdy do Mielca, Sosnowca czy Brzeska się nie odbyły? odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mordeczka - fan turystyki krajowej i egzotycznych wyjazdów, ahoj przygodo!: Ostatnio na Polsacie Sport odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl A 1 Liga kiedy zacznie? odpowiedz

Pawcio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Na tę chwilę bardziej interesuje mnie terminarz I ligi. odpowiedz

Dyniek - 4 godziny temu, *.56.5 A kiedy ramowy terminarz I ligi? Będzie bardziej na miejscu. odpowiedz

xXx - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A kiedy 1 ligi haha trzeba już się szykować odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Ciekawe czy będzie nas dotyczył... odpowiedz

Legionistaaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @(L): jak tak dalej będą grać to nie będzie nas dotyczył odpowiedz

