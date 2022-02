25-27.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 25 lutego 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek przy Łazienkowskiej Legia podejmować będzie Wisłę Kraków - kibice gości przyjadą do stolicy autokarami. Przypominamy o utrudnieniach z dojazdem na nasz stadion w związku z przebudową Trasy Łazienkowskiej. Tego dnia wszyscy ubieramy się na czarno, a specjalne koszulki będzie można kupić (29 zł) przy wejściu na stadion oraz w Źródełku. Tam też legioniści zaplanowali przedmeczową zbiórkę, skąd nastąpi wymarsz w kierunku stadionu o godzinie 19:00.



W sobotę zachęcamy do wspierania naszych przyjaciół z Elbląga, którzy o 14:00 zagrają w Siedlcach pierwszy mecz rundy wiosennej II ligi. Następnie o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy nasi futsaliści podejmować będą Górnika Polkowice. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. Również w sobotę, o 17:00, nasi siatkarze zagrają na Mokotowie mecz z BBTS-em Bielsko-Biała. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu na mecz.



W zawodach Pucharu Świata w Kairze wystartuje zawodnik strzeleckiej Legii, Tomasz Bartnik. Z kolei w silnie obsadzonym turnieju zapaśniczym w Stambule weźmie udział Rafał Krajewski (kat. -130kg).



W zapaśniczych zawodach Pucharu Polski kadetów (U-17) wystartuje czterech zawodników Legii - Maks Korbuszewski (-60kg), Wiktor Piec (-71kg), Antoni Teodorowicz (-80kg) i Daniel Zawadzki (-92kg).



Przypominamy, że w sobotę w godzinach 9-14 przy Łazienkowskiej prowadzona będzie honorowa zbiórka krwi. W tym samym miejscu i czasie będzie możliwość zakupu gadżetów Dobrych Ludzi (kubki, vlepki, worki z motywami dla dzieci), z których cały zysk zostanie przeznaczony na charytatywną działalność grupy legionistów.



Rozkład jazdy:

25.02 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole

25.02 g. 20:00 FC Den Haag - SC Telstar

25.02 g. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Kraków

26.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Orlęta Radzyń Podlaski [LTC 6]

26.02 g. 14:00 Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg

26.02 g. 17:00 Legia Warszawa - BBTS Bielsko-Biała [siatka, ul. Niegocińska 2a]

26.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Górnik Polkowice [futsal, ul. Gładka 18]

27.02 g. 15:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk

27.02 g. 16:00 TSK Roś Pisz - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież:

26.02 g. 10:00 Legia U15 - Znicz Pruszków 07 [LTC 7]

26.02 g. 11:00 Legia Warszawa U-13 - MKS Pruszków U-13 [kosz, ul. Grójecka 93]

26.02 g. 11:00 Piotrówka Radom U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, ul. Trojańska 5]

26.02 g. 12:00 Legia Warszawa U-11 - Polonia Warszawa U-11 [kosz, ul. Grójecka 93]

26.02 g. 12:00 Legia U14 - Wisła Kraków 08 [LTC 7]

26.02 g. 13:00 Slavia Praga 06 - Legia U16 [Praga]

26.02 g. 13:30 Lech Poznań U17 (05/6) - Legia U17

26.02 g. 14:00 Legia U18 - Wisła Płock 03/4 [LTC 7]

26.02 g. 15:00 Lech Poznań 09 - Legia U13

27.02 g. 11:00 Legia U11 - STF Champion Warszawa [LTC 7]

27.02 g. 12:00 Legia U10 - Barca Academy 12 [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 17:00 UKS 9 Łomża U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz]