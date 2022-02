Komplet widzów obejrzy mecz w Niecieczy

Sobotnie spotkanie z Niecieczy pomiędzy miejscowym Bruk-Betem Termaliką i Legią Warszawa obejrzy komplet, ponad 4500 widzów. Wejściówki trafiły do sprzedaży dwa tygodnie przed meczem i kosztowały od 15 do 35 złotych. Ostatnie bilety w Niecieczy sprzedano we wtorek, na cztery dni przed spotkaniem. Będzie to kolejny mecz Legii w w Niecieczy, który obejrzy komplet widzów.



Ostatni mecz obu drużyn odbył się przed pięciu laty - 5 sierpnia 2017 na stadionie pojawiło się 4561 kibiców, w tym 493 kibiców Legii. W marcu 2016 roku spotkanie pomiędzy Termaliką i Legią obejrzało 4595 osób, w tym ok. 500 kibiców z Łazienkowskiej (w tym 393 w sektorze gości).