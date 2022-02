Trzy mecze bez Boruca!

Środa, 16 lutego 2022 r. 15:49 Woytek

Komisja Ligi nałożyła na Artura Boruca karę dyskwalifikacji w 3 meczach Ekstraklasy oraz dodatkową karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych. Kapitan Legii otrzymał samoistną czerwoną kartkę w niedzielnym meczu Legia Warszawa - Warta Poznań 20. kolejki po tym jak odepchnął zawodnika rywali.



- Komisja Ligi uznała, że agresywne zachowanie zawodnika nosiło znamiona naruszenia nietykalności cielesnej. Tego typu zachowania muszą być piętnowane w adekwatny sposób, bowiem są sprzeczne z Regulaminem Dyscyplinarnym i Kodeksem Etycznym PZPN. Komisja Ligi w wymiarze kary uwzględniła także zachowanie zawodnika, którego dopuścił się wobec operatora kamery. Przypadkowo zaszedł on drogę Arturowi Borucowi, a odepchnięcie pracownika produkcji TV było nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Komisja Ligi zajęła się także wpisem dokonanym po meczu przez zawodnika w mediach społecznościowych. Uznaliśmy, że po raz kolejny nieodpowiednio ocenił pracę sędziego. Artur Boruc dopuścił się już podobnego przewinienia w tym sezonie. Działał zatem w warunkach recydywy, co miało wpływ na zaostrzenie kary – powiedział przewodniczący KL Jarosław Poturnicki.



Arura Brouca zabraknie między słupkami bramki Legii w spotkaniach z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław.