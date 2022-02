Projekt koszulek od fana

Czwartek, 17 lutego 2022 r. 08:51 Redakcja

W ostatnich dniach, jeden z fanów, inicjator powstałego muralu Kazika Deyny na warszawskiej Ochocie i budowy boiska Lucjana Brychczego, zaprezentował autorski projekt nowych koszulek dla Legii Warszawa – 3 komplety kolorystyczne i 1 kolekcjonerski. Wszystkie z nich bazują na katalogowych wzorach trykotów adidasa z dopasowanymi do naszego klubu barwami i oznaczeniami.



Koszulki zostały zaprezentowane szerszej publiczności na facebookowej stronie projektu i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dlatego również my, za zgodą autora, postanowiliśmy Wam je zaprezentować i przy okazji zapytać, czy klub nie powinien zacząć bardziej słuchać fanów w tym zakresie? Poniżej komplet strojów wraz z oryginalnym opisem autora oraz zdjęciami będącymi inspiracją.



Komplet nr 1 – zielona



Koszulka swoim wzorem i kolorystyką nawiązuje do tych, w których Legia grała za kadencji Jacka Zielińskiego w sezonie 93-94. Zmienił się sponsor, pozostała e(L)ka w kółeczku, znaczek adidasa i charakterystyczne trzy paski na ramieniu. Projekt bazuje na aktualnym modelu trykotów w jakich grają zawodnicy w lidze MLS.



Charakterystyczne dla tego modelu są przedłużone rękawki, ostry kołnierzyk, prosta i czytelna kompozycja wszystkich elementów. To połączenie klasyki w nowoczesnej formie.







Komplet nr 2 – biała



Koszulka stylistycznie jest spójna z modelem zielonym. Przez brak kolorów wydaje się być jednak "ostrzejsza", dlatego mogłaby być jako główny komplet na meczach u siebie. Zabawa zaczyna się jednak gdybyśmy mieli pomyśleć nad resztą ubioru.



Historycznie Legia nie miała podobnego kompletu. W sezonie 93-94 (które były inspiracją dla zielonej) biały t-shirt wyglądał inaczej, a spodenki i getry były czarne. Mi bardziej podoba się jednak klasyka, a więc biała koszulka, czarne spodenki i białe getry jak na zdjęciu z Mirkiem i Ondrejem na dole.



Takie połączenie świetnie podkreśla charakterystyczne paski, jest uporządkowane i bardziej "agresywne" niż np. sama biel. Z kolei opcja z czarnymi spodenkami i czarnymi getrami zawsze była dla mnie "za ciężka". To co bym jednak dodał na dole to herb. Lubię naszą czarną e(L)kę, ale herb to jednak herb i na spodenkach pasuje idealnie.







Komplet nr 3 - czerwona



Dla tego modelu inspiracji było kilka. Bazą są oczywiście stroje z sezonu 93-94, które możecie zobaczyć na zdjęciu z Adamem Fedorukiem. Wtedy jednak kolor był bardziej pastelowy, a mi zależało aby każdy komplet, poprzez swoją barwę, wyróżniał się czymś wyjątkowym. Zielone nawiązywały do "tradycji", biała była "ostra", a czerwona ma być "krwista".



To również ukłon w stronę fanów obecnego kompletu, w którym grają nasi piłkarze. Koszulki prezentowane przez Bartka Kapustkę wyglądają bardzo nowocześnie. Wymieszaliśmy więc zastosowane w niej barwy i nanieśliśmy na nasz szablon, dzięki temu zrobił nam się piękny mix historii i teraźniejszości.



Czerwień automatycznie kojarzy mi się również z reprezentacją, reprezentacja to Polska, a Polska to walka! Ten kolor musiał być więc bardziej charakterny!







Wzór kolekcjonerski



Czas na koszulkę, która była moim marzeniem od lat. Połączenie historii, szacunku i szczęścia. Historii - gdyż w białych strojach zaczęła się piękna, legijna przygoda. Szacunku - do barw, które znane są na całym świecie! Szczęścia - ponieważ motyw paska pomógł nam w awansie do ostatniej Ligi Mistrzów.



Widzieliście już trzy, jednolite zestawy kolorystyczne, ale jako kibic pragnąłem, aby wszystkie z nich, znalazły się kiedyś obok siebie. Jak na naszych flagach - stąd jej motyw przez cały krój.



Od strony technicznej koszulka bazuje na obecnych i dostępnych w katalogu strojach adidasa. Grają w niej niektóre kluby i reprezentacje. Gdy przypadkiem zobaczyłem ten model w Internecie wiedziałem, że muszą się znaleźć na nim nasze barwy.



Koszulka dzięki pasom wydaje się bardziej dynamiczna, ich zakończenia nadają ostrości, jest jasna i elegancka w przekazie. Dodany został stylowy kołnierzyk, a dla porządku całej kompozycji znaczek adidasa przeniesiony jest na środek, 3 paski na ramiona. Dzięki temu każdy element ma swoje miejsce i należyty "oddech".









To ostatni zestaw jaki dla Was przygotowaliśmy. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować 17- letniemu Kacprowi. Od siebie życzę Wam i Waszym bliskim zdrówka i zachęcam do działania na rzecz budowania potęgi naszej ukochanej Legii na różnych frontach.