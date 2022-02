Al Abtal Cup: Legia U19 4-2 Saudi Future Falcons "White"

Środa, 16 lutego 2022 r. 22:21 Raffi, źródło: Legionisci.com

Zespół juniorów starszych Legii zdobył swoje pierwsze punkty w turnieju Al Abtal Cup, pokonując 4-2 saudyjską drużynę White Future Falcons. Po dość niemrawym początku, legioniści podkręcili tempo i do przerwy prowadzili 2-0 po golach Mustafajewa i Kamińskiego. Ten ostatni po przerwie wpisał się jeszcze raz na listę strzelców. Saudyjczycy w końcowych minutach uzyskali wprawdzie dwa trafienia, ale czwartego gola dla Legii U19 uzyskał z kolei Dziemidowicz. Mecz rozegrano w Salou koło Tarragony.



Po 4 kolejkach Legia zajmuje 5. miejsce w grupie "środkowoeuropejskiej", a kolejny mecz rozegra 23 marca ze Slavią Praga.



Al Abtal Cup: Saudi Future Falcons "White" 2-4 (0-2) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 14 min. Ramil Mustafajew (as. Miłosz Pacek)

0-2 30 min. Wiktor Kamiński (as. Patryk Pierzak)

0-3 61 min. Wiktor Kamiński (as. Ramil Mustafajew)

1-3 73 min. Rayan Essa

1-4 80 min. Bartosz Dziemidowicz (dob. strzału Patryka Romanowskiego)

2-4 85 min. Abdullah Ibrahim



Legia: Maciej Kikolski (82' Jakub Murawski [05]) – Miłosz Pacek (59' Patryk Romanowski), Sebastian Kieraś, Patryk Pierzak, Jakub Kwiatkowski (82' Patryk Winiarski) – Kacper Knera (82' Oskar Lachowicz [05]), Igor Strzałek (70' Bartosz Dziemidowicz), Ramil Mustafajew – Jakub Jędrasik [05](59' Dawid Kiedrowicz), Wiktor Kamiński (70' Maddox Sobociński), Kacper Skwierczyński (70’ Jordan Majchrzak)

Trener: Marek Gołębiewski, Grzegorz Szoka