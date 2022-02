Kibice Wisły Kraków przyjadą do Warszawy autokarami

Sobota, 19 lutego 2022 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fani Wisły Kraków przyjadą autokarami na spotkanie z Legią, które w przyszły piątek rozegrane zostanie przy Łazienkowskiej. Wiślacy za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz i okazjonalnym gadżetem zapłacą 150 złotych. Zapisy prowadzą od 12 lutego i te potrwają do najbliższego poniedziałku.



Kibice Wisły po raz ostatni na naszym stadionie obecni byli pod koniec października 2019 roku, kiedy byli świadkami sromotnej porażki ich drużyny... 0-7. Wówczas w sektorze gości obecnych było 695 kibiców "Białej Gwiazdy" (oraz Widzewa) z dziesięcioma flagami. Rok wcześniej, w październiku 2018 roku, wiślacy wraz z Ruchem i Widzewem stawili się przy Łazienkowskiej w 926 osób i zaprezentowali sektorówkę odnoszącą się do materiału Szymona Jadczaka - "Kasa, kłamstwo i afera. Nieważne fakty, tylko kariera".



Mecz Legia - Wisła rozegrany zostanie w piątek, 25 lutego o godzinie 20:30.





Wisła na meczu przy Ł3 w październiku 2018 roku





Plakat promujący najbliższy wyjazd wiślaków do Warszawy