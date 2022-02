Czuwaj wygrał kibicowski turniej Legia Cup 2022

W ostatnią niedzielę, 13 lutego, rozegrany został kolejny turniej kibicowski organizowany przez UZaLeżnionych, we współpracy z SKLW - "Legia Cup 2022". W zawodach, oprócz legijnych grup oraz naszych zgód, wzięły udział dwie zaproszone gościnnie ekipy - Czuwaj Przemyśl i Olimpija Ljubljana. Fotoreportaż z turnieju - 34 zdjęcia Hagiego Od rana na parkiecie trwała sportowa rywalizacja, której oczywiście towarzyszyła doskonała zabawa na trybunach. Przez cały turniej przewinęła się bardzo duża liczba kibiców. W turnieju zwyciężyła drużyna Czuwaju Przemyśl, która w finale pokonała 2-0 Olimpię Elbląg. W meczu o trzecie miejsce drużyna Brodnica/Chełmża pokonała 2-1 zeszłorocznych triumfatorów - połączone siły z Grójca i Szczecinka. Po turnieju wszyscy udali się na Łazienkowską na mecz Legii z Wartą. Poniżej prezentujemy listę drużyn (to nie końcowa klasyfikacja), które uczestniczyły w turnieju: 1. UZaLeżnieni 2. WFH 3. Nieznani Sprawcy 4. Zachodnia Koalicja 5. Zjednoczone Południe 6. Zagłębie Sosnowiec 7. Olimpia Elbląg 8. Radomiak Radom 9. FC Den Haag 10. Olimpija Ljubljana/Wola 11. Czuwaj Przemyśl 12. Grochów/Gocław 13. Ochota/Dęblin 14. Bródno/Warka 15. Grójec/Szczecinek 16. Raszyn/Nadarzyn 17. Jelonki/Ząbki 18. Brodnica/Chełmża 19. Ciechanów/Wyszków 20. Legionowo/Nowy Dwór

