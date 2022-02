Jehor Macenko został nowym zawodnikiem Śląska II Wrocław. 20-letni pomocnik związał się z nowym klubem kontraktem obowiązującym do końca 2024 roku. Macenko był piłkarzem Legii II Warszawa, jego kontrakt z klubem wygasał 30 czerwca 2022. Ukrainiec ani razu nie wystąpił w pierwszej drużynie.

Hautausmaa - 9 minut temu, *.tpnet.pl Żegnaj legendo!!! odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 55 minut temu, *.orange.pl Ktoś jeszcze chce zostać ? Prezes też ostatnio jakoś zaniemówił ... odpowiedz

Cyniek - 25 minut temu, *.vectranet.pl @FC_ŻYRARDÓW: prezes lepiej niech milczy bo na fiuta patrzeć już nie idzie zniszczył klub teraz wysprzedaje co się da w lipcu zawinie walizki i powie przepraszam nieudalo się a kasa z LE zniknie razem z nim odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 i git !! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.235.187 Tragedia.... Tego klubu już niema można rzec.

Przepowiedziałem przyszłość kilka lat temu.

Będzie bankrut i degradacja.

Mioduski plan zrealizował przy pomocy NSów. I hooy czy świadomej czy nie! Posmarowane mieli odpowiedni ludzie żeby pchać ten burdel do końca....

Sytuacja Legii mimo klarowna i wiadoma od 3 lat, i że będzie koniec tragiczny też było wiadomo.

Mimo wszystko nie dowierzam iż to naprawdę się dzieje....

Gość powinien być zniszczony pogoniony naliczony i zbesztany w Warszawie.

Grabarz mioduski odpowiedz

