Sportowe Miasteczko Legii w M1

W najbliższą sobotę, 19 lutego w Centrum Handlowym M1 w Markach Legia Soccer Schools organizuje "Sportowe Miasteczko Legii", gdzie obecnych będzie wiele legijnych szkółek dla najmłodszych. Wszyscy chętni będą mogli miło spędzić czas, biorąc udział w grach i zabawach (z nagrodami) organizowanych przez poszczególne sekcje. Ponadto na miejscu można dowiedzieć się o możliwościach zapisania swoich dzieci do poszczególnych szkółek. Obecne będą: sekcja piłkarska (LSS), koszykarska (Legia Basket Schools), snookera, żeglarska, tenisowa oraz e-sportowa (Legia Esport Schools). Miasteczko działać będzie w najbliższą sobotę w godzinach 11:00 - 19:00.

