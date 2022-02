29-letni Richard Strebinger będzie nowym bramkarzem Legii - informuje portal WP SportoweFakty.pl. Austriak z Rapidu Wiedeń jeszcze dziś przyleci do Polski i przejdzie w klubie testy medyczne. Po nich podpisze umowę. Gracz Rapidu był już na stadionie Legii, oglądał mecz z Wartą. Niewykluczone, że zadebiutuje już za tydzień.

(L)eo - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Czeaj czeaj .. bramkarz ma nam wywalczyć utrzymanie w ekstraklasie i puchar Polski? O kierwa,klub mem szaleje na czele z prezesem i najlepszym dyrektorem sportowym wszech czasów xd odpowiedz

Yesman - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl W końcu jakaś dobra nowina. Dawać jeszcze jakiegoś napadziora. odpowiedz

