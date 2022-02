Wspieraj futsalistów w meczu z Górnikiem Polkowice

W najbliższą sobotę, 26 lutego, futsaliści Legii rozegrają spotkanie 18. kolejki Ekstraklasy z przedostatnim w tabeli Górnikiem Polkowice. Po ostatniej pewnej wygranej z zespołem ze ścisłej czołówki - Dremanem Opole Komprachcice - liczymy na kolejne trzy punkty w wykonaniu legionistów. Początek spotkania o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Górnik Polkowice w siedemnastu spotkaniach zdobył zaledwie siedem punktów, wygrywając dwa mecze i notując jeden remis. To drużyna, która traci zdecydowanie najwięcej bramek w Ekstraklasie (108). Legia dzięki ostatniej wygranej z Dremanem awansowała na dziewiąte miejsce w tabeli (bilans 6-2-9). W pierwszym meczu obu drużyn legioniści pewnie zwyciężyli na Dolnym Śląsku 8-2. Zapraszamy kibiców do wspierania naszej drużyny! Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 15 złotych (normalne) nabywać można na Legiafutsal.abilet.pl . Termin meczu: sobota, 26 lutego 2022 roku, g. 18:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 [OSiR Włochy] Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.