W ostatni weekend w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się mistrzostwa Polski młodzików w łyżwiarstwie szybkim, w których wzięło udział pięć legionistek. Najwyżej sklasyfikowana w wieloboju została Victoria Szewczyk , która była 19. na 50. startujących zawodniczek. Dalsze lokaty zajęły: 35. Julia Karczewska, 38. Urszula Dymkowska, 45. Gabriela Puczen i 49. Scarlett Lily Fletcher. Gabriela Puczen po upadku na 500 metrów, pokazała swój waleczny charakter w mass starcie, kwalifikując się do finału, w którym wjechała na metę jako dwunasta. W mass starcie, bardzo udanie legionistki przejechały cały dystans, co zaowocowało wywalczeniem piątego miejsca w biegu drużynowym. Wyniki legionistek w MP młodziczek: 500m: 19. Victoria Szewczyk 47.20s, 30. Gabriela Puczen 49.72s, 37. Julia Karczewska 51.26s, 49. Urszula Dymkowska 1:03.25 min., 50. Scarlett Lily Fletcher 1:06.08 min. 1000m: 26. Victoria Szewczyk 1:40.26 min., 29. Gabriela Puczen 1:42.30 min., 32. Urszula Dymkowska 1:42.88 min., 38. Julia Karczewska 1:48.29 min., 49. Scarlett Lily Fletcher 2:14.47 min. 500m: 18. Victoria Szewczyk 46.87s, 28. Urszula Dymkowska 48.90s, 37. Julia Karczewska 50.71s, 47. Scarlett Lily Fletcher 1:07.99 min., 48. Gabriela Puczen 1:09.65 min. 1500m: 19. Victoria Szewczyk 2:34.84 min. Wielobój: 19. Victoria Szewczyk, 35. Julia Karczewska, 38. Urszula Dymkowska, 45. Gabriela Puczen, 49. Scarlett Lily Fletcher

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.