Tenisista Legii, Tomasz Berkieta wygrał ITF J5 DeSki Warsaw Cup 2022. Legionista triumfował zarówno w singlu, jak i w deblu w parze z Piotrem Czaczkowskim. Wcześniej nasz zawodnik podczas ITF rangi 4 we Frankfurcie nad Menem dotarł do półfinału singla i finału debla.

