NS: Na meczu z Wisłą symbolicznie żegnamy Dariusza Mioduskiego

Piątek, 18 lutego 2022 r. 17:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas najbliższego meczu przy Łazienkowskiej 3, w którym Legia podejmować będzie Wisłę Kraków, Nieznani Sprawcy zapowiedzieli symboliczne pożegnanie obecnego właściciela i prezesa klubu, Dariusza Mioduskiego. Wszyscy kibice, niezależnie od trybuny, ubierają się tego dnia na czarno. "Cały stadion, każdy legionista będzie miał okazję na meczu z Wisła wyrazić swój sprzeciw. Mamy pełne prawo w cywilizowany sposób powiedzieć won" - informują NS-i.



Poniżej cały komunikat Nieznanych Sprawców:



"Drodzy Kibice!

Koniec. Czas się pożegnać.

Są momenty, kiedy trzeba powiedzieć dość. Skończyć z pół wesołymi happeningami, ironicznymi oprawami i przerobionymi przyśpiewkami weselnymi. Cierpliwość, nawet ta, przy okazji której występuje bezgraniczna miłość do klubu, ma swój koniec.

Oczywiście, nie zrozumcie nas źle. Legia Warszawa to dobro absolutnie nadrzędne. Priorytet i coś, co zawsze będzie na pierwszym miejscu. Dlatego do samego końca, nieco naiwnie wierzyliśmy, że będzie lepiej. Że k... los się musi odmienić. Coś z tyłu głowy cały czas mówiło, przestań, w końcu się odbijemy, zaczniemy wygrywać, pan Dariusz zmądrzeje. Teraz już wiemy, że to się nie wydarzyło i jeśli ten człowiek dalej będzie rządził naszym klubem, to będzie tylko gorzej. A już jest najgorzej jeśli chodzi o powojenną historię naszego klubu! Zajmujemy miejsce w strefie spadkowej. Legia Warszawa zajmuje 17. miejsce w tabeli. Gramy gorzej niż cygańska orkiestra w tramwaju. Sprzedajemy najlepszych zawodników, w miejsce których nie ma żadnych wzmocnień. Właściciel Legii zajmuje się organizowaniem wątpliwej jakości eventów i sprzedażą sekcji klubu w swoje prywatne ręce. Frekwencja jest najgorsza, odkąd gramy na nowym stadionie. Dlatego miarka się przebrała. Na meczu z Wisłą symbolicznie żegnamy Dariusza Mioduskiego.



Cały stadion, każdy legionista, będzie miał okazję na meczu z Wisłą wyrazić swój sprzeciw. Mamy pełne prawo w cywilizowany sposób powiedzieć won. Zachęcamy Was już teraz do przyjścia 25.02 na mecz Legia Warszawa - Wisła Kraków. Już dziś apelujemy do każdego kibica Legii, niezależnie od trybuny, z której dopingujesz - kup bilet, ubierz się na czarno i przyjdź na mecz Legii Warszawa. Twój klub Cię potrzebuje. Nie możemy przejść do porządku dziennego z tym, co się dzieje. Czas się pożegnać.

Do zobaczenia".