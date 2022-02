Komentarze (134)

Jacek co ty - 2 minuty temu, *.centertel.pl Lopes huhuhuhu

A mówiłem Rosół i Włodar na boisko to się ze mnie śmieliście:) odpowiedz

Rikki - 3 minuty temu, *.net.pl Czas na refleksję kto pociąga w tym burdelu za sznurki to jest coś nieprawdopodobnego aby tak nisko upaść odpowiedz

KaroL - 4 minuty temu, *.chello.pl Co nam przyszło oglądać jakich czasów doczekałem żeby się bronić na wsi odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 minuty temu, *.aster.pl Sylwestrzak gwiżdże dla BBT. W ogóle nie reaguje na faule na legionistach w środku boiska, na nasze faule hiperczuły. odpowiedz

bum - 5 minut temu, *.128.4 Żesz kurwa stypa i dramat ! Oglądanie tego zakrawa o sadomasochizm odpowiedz

Rafix - 5 minut temu, *.chello.pl trzeba docenić jakie sukcesy miał Michniewicz z tymi piłkarzami:)



Kastrati według Vuko w ogóle nie nadaje się do gry, a Michniewicz potrafił go w np. Moskwie tak ustawić (powiedzieć biegaj szybko w stronę bramki na dobitkę) i zrobić z niego bohatera :) odpowiedz

Olomanolo - 5 minut temu, *.206.239 Brawo lopez najpierw Borubar teraz ty slisz i kto jeszcze nie zagra w kolejnych meczach ??? Vuco gdzie masz oczy ???? odpowiedz

WBA - 6 minut temu, *.as9105.com Lopes 11 minut gry i 2 żółte

Sabotaż jak się patrzy odpowiedz

KaroL - 6 minut temu, *.chello.pl LOPES dziękujemy to jest drewno jakich mało odpowiedz

lolo - 6 minut temu, *.plus.pl Dobra zmiana Vuković! Lopes fachowiec!Buahaha odpowiedz

wwwojtecky (L) - 8 minut temu, *.netfala.pl Redakcjo proszę o możliwość wyboru „0” przy ocenie piłkarza za ten mecz.

Lopes… odpowiedz

Syn trenera - 8 minut temu, *.play-internet.pl Hahaha ludzie Vuko, Lopesa Slisz sokołowski wszolek ..teraz dramat obrona w 10...obyśmy dowieźli odpowiedz

Cyniek - 10 minut temu, *.vectranet.pl Skibicki techniczne drewno slisz to parodia piłkarza kurwa taka mamy potęgę za Dariusza M odpowiedz

Dzidek - 14 minut temu, *.icpnet.pl Tej a Ziewłakof się czegoś nawunchoł, czy mu inny mecz włunczyli? odpowiedz

Aga - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Taki jest efekt korporacyjnego zarządzania klubem piłkarskim... Niepojęte ile jeden czlowiek może zrobic krzywdy. Doprowadzić do upadku taką potęgę jak Legia Warszawa. odpowiedz

Bercik - 17 minut temu, *.icpnet.pl Hopy Kaj wasz łoptymis? odpowiedz

Plaskacz - 19 minut temu, *.net.pl Chyba zmienił się kierunek wiatru bo Termalika ciśnie. odpowiedz

KaroL - 18 minut temu, *.chello.pl @Plaskacz: pewnie tak dobre odpowiedz

KaroL - 21 minut temu, *.chello.pl Na ławce może reszta jest chora co odpowiedz

Miki - 22 minuty temu, *.. Kto jeszcze ma szansę się wykartkować na Wisłę? odpowiedz

antek - 4 minuty temu, *.play-internet.pl @Miki: Nawrocki odpowiedz

KaroL - 23 minuty temu, *.chello.pl Ja bym chciał go się zapytać czym się sugeruje ze trzyma te 2 drewna na boisku pehart i Skiba tylko proszę jeszcze lopesa nie wpuszczaj odpowiedz

Tagi - 17 minut temu, *.vectranet.pl @KaroL : Skiba ... gdzieś na odludzie, do oczyszczenia umysłu. Chłopak ma możliwości , ale ... mental na NIE ,a a jak kto woli na za bardzo na TAK. odpowiedz

Tagi - 16 minut temu, *.vectranet.pl @KaroL : 100% poparcia i ty(L)e. odpowiedz

Tagi - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Ostatnio mało tu bywałem i dawałem zdawkowe komentarze. Ale tu nie ma co reanimować trupa. Tu potrzebna jest zmiana , GRUNTOWA zmiana. Panie prezesie - ... musi Pan odejść. TO KONIEC ! odpowiedz

GD - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie ma w Legii lepszego piłkarza niż Skibicki? Ani jednego udanego zagrania, biega bez sensu i tylko przeszkadza kolegom. odpowiedz

Po(L)ubiony - 25 minut temu, *.aster.pl Skibicki jest wyszkolonym na poziomie trampkarza. Niech zejdzie z boiska, bo będzie nieszczęście. odpowiedz

KaroL - 26 minut temu, *.chello.pl Ten trener jest ślepy co na boisku robi skibicki masakra odpowiedz

Jacek co ty - 27 minut temu, *.centertel.pl Rosołek, Włodarczyk i Ciepla na boisko!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Ja - 25 minut temu, *.t-mobile.pl @Jacek co ty: a co za malo drewna na boisku? odpowiedz

xxc - 9 minut temu, *.35.29 @Ja: ale ci jeszcze mają jakąś perspektywę przed sobą... odpowiedz

Dzida - 30 minut temu, *.play-internet.pl Oczy bolą... :( odpowiedz

L59 - 31 minut temu, *.aster.pl To jest Legia Mioduskiego - on tu jest po to żeby zniszczyć Legię i się zemścić , a dlaczego i za kogo to sięgnijcie do bliskiej historii około 8 lat wstecz.. odpowiedz

Cziko - 31 minut temu, *.jmdi.pl Vuko niestety jesteś cienki.żeby wystawiać drewno pekharta bo kiedyś strzelał. Skibicki jeździec bez głowy i kilku innych cienkich 8 top transfer sokołowski.

odpowiedz

Muck - 33 minuty temu, *.. To jednak będą jaja, jak w przyszłym sezonie nie będzie meczu Legia-Widzew, bo się miną… odpowiedz

Sad - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl A gdyby tak placic tylko za mecz w ktorym zdobeda chociaz jeden punkt? odpowiedz

Cziko - 33 minuty temu, *.jmdi.pl Vuko niestety jesteś cienki.żeby wystawiać drewno pekharta bo kiedyś strzelał. Skibicki jeździec bez głowy i kilku innych cienkich odpowiedz

Michał - 34 minuty temu, *.plus.pl Gra Legii to max 3 liga. Już nasza Kotwica Kołobrzeg gra 100 razy lepiej. Wstyd i faktycznie dno dna. A może dno się jeszcze urwie i dalej będziemy lecieć w dół. Tragedii ciąg dalszy odpowiedz

Klaus - 36 minut temu, *.chello.pl Nie wygląda to najlepiej to mało powiedziane.To niestety jest tragedia. Tak grającej LEGII sorki mimo lat (57) nie pamiętam .Pozdrawiam kibiców.(L) odpowiedz

Plaskacz - 38 minut temu, *.net.pl Spoko. Po przerwie ruszą do ataku bo do tej pory jak powiedział Sokołowski grali pod wiatr. odpowiedz

KaroL - 39 minut temu, *.chello.pl 3.4 tych pilkarzy nie powini i nie zasługuje aby nosić koszulki z L na piersi odpowiedz

miron - 40 minut temu, *.jmdi.pl Słabo to wszystko wygląda oj słabo..ciężkie czasy nastały ja takich nie pamiętam...od lat '90 odpowiedz

Coachbiedronka - 42 minuty temu, *.stimo.net Jedyne co mi się nasuwa to że pieniędzy nie dostaja, bo niewieze że zapomnieli jak się gra ,akcja pusty stadion. odpowiedz

Sebo(L) - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Kopanina jak na pozycje w tabeli przystało.Tempo,rozgrywanie akcji,ilość strzałów na bramkę to poziom w njlepszym wypadku środka tabeli 1 Ligii,a myślę że i to zbyt delikatne porównanie. odpowiedz

ZenekL3 - 45 minut temu, *.chello.pl Poziomem i kulturą gry w pierwszej połowie już przypominamy drużynę pierwszoligową. odpowiedz

Farme(L) - 45 minut temu, *.02.net Cóż za porywające widowisko… choć po zeszłym tygodniu to i tak jest tiki-taka… do tego jeszcze to boisko że woda leci razem z piłką po kopnięciu… odpowiedz

Ko(L)o - 46 minut temu, *.plus.pl na pewno, będzie 1 liga, zawze LEGIA odpowiedz

Julon - 46 minut temu, *.timplus.net Ja pier.....le tak okresle grę Legii i obu drużyn 3 liga!! odpowiedz

Krzyś - 47 minut temu, *.chello.pl Bardzo smutna pierwsza połowa. Co oni robią na treningach?

Zgrupowanie było wspaniałe podobno. odpowiedz

Darek - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Jeden celny strzał. Mladenovic i Skibicki najgorsi. Skibicki to wyjątkowy gamoń. odpowiedz

(L)ychu - 49 minut temu, *.aster.pl Wczoraj tak sobie pomyślałem że może z 5 zawodników chce umierać za Nasz klub . Nietety tak to wyglada odpowiedz

ja - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @(L)ychu: Zrozum to w koncu jeden z drugim ze dobra gra to nie znaczy ze ktos ma umierac za Legie.

Co za ludzie... odpowiedz

ADBI - 43 minuty temu, *.inetia.pl @ja: jak nie masz umiejętności to musisz umierać odpowiedz

(L)ychu - 32 minuty temu, *.aster.pl @ja: pracujesz i dostajesz wynagrodzenie tak?. Jesli brakuje umiejętności to w jakim celu są przygotowania, treningi itd..?. Mental to bardzo ważna rzecz jak w życiu czyż nie?. Nie wierzę że oni zapomnieli jak udowadniać swoją wyższość na boisku walka, gryzie trawy itd.. odpowiedz

Niepokorny romantyk - 30 minut temu, *.plus.pl @(L)ychu: rozumiem, że jak idziesz do pracy to też z myślą, żeby za nią umierać... to nie średniowiecze, oni nie grają dla idei tylko dla pieniędzy, mają gdzieś dla kogo grają, dzisiaj Legia jutro Górnik pojutrze jeszcze gdzieś indziej. odpowiedz

(L)ychu - 7 minut temu, *.aster.pl @Niepokorny romantyk: nie mi oceniać ja pracuję nie umierając za tą pracę może tylko ta różnica że praca sprawia mi satysfakcję a im jak widać nie za bardzo skoro tak podchodzą do niej odpowiedz

Adrenalina - 49 minut temu, *.net.pl To jest pewne drużyna robi wszystko by podjechać na dno tabeli a mówiąc krótko Legia chce po prostu spaść a Było ma szansę się zemścić za zwolnienie przez Loczka i ma ku temu powody i szansę z tą grą czlapakiw odpowiedz

Ja - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Dalej uwarzacie ze problem Legi tkwi w obcokrajowcach?

Slisz i Sokolowski nie pasuja pod zadnym wzgledem do Legi dwa konie z klapkami na oczch ich gra nie rozni sie od gry w srodku pola MKP Szczecinek odpowiedz

(L)egionowo - 52 minuty temu, *.orange.pl Przykro mi jest i wstyd. Co tu gadać, płacze odpowiedz

lucho_83 - 52 minuty temu, *.chello.pl To jest straszne... odpowiedz

KaroL - 54 minuty temu, *.chello.pl Te 3 mln za lukiego to mu się odbiją tam nie ma komu grać do przodu jedynie drewno biega bez sensu i traci siły odpowiedz

Obiektywny znawca - 55 minut temu, *.icpnet.pl Spokojnie Czarnuchu zaraz sie rozkręci....

Chłopaki nie płaczą!!!

"Śmierć w Niecieczy"...

odpowiedz

Redi - 55 minut temu, *.play-internet.pl Jakie te Zagłębie musiało być słabe że dali wbić sobie 7bramek w meczu z Legią, tego nie da się oglądać i w żaden sposób wytłumaczyć. Czy tam gdzieś na górze podjęto już decyzję o spadku, a Ci na boisku robią wszystko by to w 100% zrealizować? odpowiedz

Krislegia - 55 minut temu, *.matrixinternet.pl Było jest skończonym debilem odpowiedz

Tagi - 57 minut temu, *.vectranet.pl To nie wina trenera. Trzech , może czterech zostawić , reszta piłkarsko i mentalnie nie pasuje do Legii. odpowiedz

:) - 59 minut temu, *.plus.pl Kopia i kopia a nic z tego nie wynika zarówno dla nas jaki brukbetu. odpowiedz

Sad - 59 minut temu, *.t-mobile.pl jaka jest taktyka na ten mecz? Bo nie zauważyłem. odpowiedz

wtf - 53 minuty temu, *.chello.pl @Sad: Laga na pojedynek biegowy,do najwolniejszego w lidze napastnika,który jak nie ma obok siebie nikogo,to sfauluje nawet powietrze. odpowiedz

word!up - 49 minut temu, *.inetia.pl @Sad: Gra na Łazarkowe udo . Udo się lub nie udo . odpowiedz

wtf - 13 minut temu, *.chello.pl Drugi ciągle faulujący debil zastąpił pierwszego ciągle faulującego deblia,oto napadziory Legii. odpowiedz

Vanessa - 59 minut temu, *.chello.pl Przyzwyczajam się

- wiejski stadion

- na trybunach kilku miejscowych redneców, zbyt nayebanych by dopingować

- emocje mniejsze niż w zniewolonej

1 liga... Albo i niżej ???? odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To nie wina trenera. Trzech , może czterech zostawić , reszta piłkarsko i mentalnie nie pasuje do Legii. odpowiedz

Fanatyk porażek legi - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Mały zryw był ale to za mało. Jak małpka zamiast 0,7 na weekend. odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tak mnie zastanawia czy my w ogóle wygramy jeszcze jakiś mecz w tej rundzie? odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Fan: ja się zastanawiam kiedy my do bramki trafimy. Bo nie ma za bardzo kandydatów na strzelca. odpowiedz

Tagi - 52 minuty temu, *.vectranet.pl @Fan: po jesieni , myślałem , puchary , głowa , efekt domina. Ale po obozie u podwędzanych wierzyłem że wróci norma(L)ność. Jestem w szoku co widzę. To nie trener , to 3/4 zawodników nie pasi do Legii . odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.128.4 Naprawdę slabiutcy strasznie piłkarze... Skibicki to parodia piłkarza i zamiast rozwoju to się zwija a Pekhart nie ma ani strzału ani podania. Ogólnie piłkarze Legii jacyś słabi fizycznie się wydają. Nie w pojedynki ciało w ciało podczas swojej tu i walki o piłkę... Nie rozumiem tego ??? Co oni ich biczują na treningach i boją się czy co?? Normalnie ONI BOJĄ SIE GRAĆ W PIŁKĘ!

Tak to widzę heh odpowiedz

bum - 58 minut temu, *.128.4 **Nie wchodzą w pojedynki ciało w ciało podczas sprintu i walki o piłkę** odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Takiej zgrai patałachów,zarówno na boisku jak i ławce trenerskiej,nigdy wcześniej nie widziałem. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Na uj to drewno z 9? odpowiedz

Fanatyk porażek legi - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Legia gra jak w 1 lidze. Gdzie jest siła i moc? Tu trzeba wygrać. odpowiedz

Ja tylko czekam na pożegnanie pudła chosztaplera.. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ……… odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 To jest po prostu przykre jak się patrzy jakie połamańce kopią w naszej drużynie, chuchro Mladenovic który się od wiatru przewraca, Skibicki który nie potrafi piłki przyjąć, Drągal Pekhart co w ostatnich 4 meczach oddał jeden strzał. Większość tych zawodników jeszcze parę lat temu nie miała by prawa nawet w rezerwach grać. Nie ma się co oszukiwać ci zawodnicy nie są w stanie lepiej grać. Wygląda to beznadziejnie jeśli chodzi o utrzymanie. odpowiedz

Sad - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl pytam się: Vuko jest trenerem? odpowiedz

Yoł - 1 godzinę temu, *.com.pl @Sad: nie, miś Yogi...jego spytaj odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.net.pl To nawet nie kompromitacja to żenujące dno grają na sztukę aby zaliczyć mecz . Jesteśmy na dobrej drodze do zaplecza ekstraklasy ,porażka ... odpowiedz

KRK 12345y7899 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Jestem kibicem Legii ale widzę z taką grą to tylko będzie spadek do 1 ligi... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Heh Slisz zaraz czerwo i będzie wartość dodana dla Legii ...ale dramat ..na razie .bronimy się przed Termalica koniec świata... odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.com.pl Taka kopaninka troszku odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.telia.net Sa bardzo slabi odpowiedz

Piknik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To będzie trudny mecz odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oni nas zje..... Do 1 ligi co za gra odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kto wynalazł tego skibickiego 1.3 ml za tego torpedę i na ławce siedzi odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czy Wy widzicie grę skibickiego? Boże! Za co nas tak karzesz! odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Slisz już dobrze wszedł w mecz. odpowiedz

Git - 1 godzinę temu, *.chello.pl Najlepsza wiadomość która mnie ucieszyła bardzo. Slisz nie gra w następnym meczu inaczej się będzie oglądało!!!! Ufff odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.net.pl Poczęstuje ktoś linkiem do transmisji? odpowiedz

Lw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Skibicki coś ukłuje dzisiaj zobaczycie odpowiedz

Obiektywy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Lw: Na razie to prostej piłki nie potrafi podać... odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Legii będzie się najtrudniej utrzymać z drużyn zagrożonych. Inne drużyny są lekceważone,Legii nikt nie zlekceważy wręcz przeciwnie. Zawsze się na Nas spinają a teraz zważywszy na sytuację,będzie jeszcze trydniej. Skład dramat,trener przeciętny, prezes tragiczny,właściciel zwykły szczur. I jeszcze ten system 3 z tyłu na siłę maglowany. Mimo to jestem optymistą. Legia nie spadnie!!! odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @...: I nie oszukujmy się też zaczynają się podkładać odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Trzech ludzi w tym zestawieniu nie powinno mieć absolutnie miejsca - Slisz, Rose i Skibicki. A cały zespół powinien zagrać w ustawieniu 1-4-5-1 ewentualnie 1-4-4-2. Ten skład i w takim ustawieniu to ewidentny błąd Vukovica. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Szpic: ustawienie 3-4-2-1 jest tak jakie są możliwości Legii. odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.ar-network.pl Skład Termaliki forteca normalnie, tyle że co powiedzieć o naszym skoro łapie się do niego panienka Skibicki... Co do ustawienia...może i fajne, modne ale mając na wahadłach będącego bez formy Mlado i wspomnianego wyżej chłopca plus kilku graczy pod formą to... No nic, patrzmy, kibicujmy, emocjonujmy się. Legia grać! odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Macie jakiś link do meczu odpowiedz

Kibic z what's up'a - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie za dobrze to wygląda odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Heh dwie najsłabsze drużyny w lidze kto by to przewidzial odpowiedz

Ma to wszystko .... - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko 0:3 jak nie to nie odpowiedz

krasnal - 2 godziny temu, *.orange.pl Vuko myślałem że po ostatnim meczu wyciągniesz wnioski ale nie, myślisz że jak im dasz tyle zaufania to będą grać? Oby odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Skibicki ... No nie wierze odpowiedz

Kolo - 2 godziny temu, *.net.pl Trójka obrońców i najwięksi optymiści przestają wierzyć, nawet z tym składem, wrócić do starego, 451, zatrudnić trenera, zmienić prezesa, i dopiero wrócimy na swoje miejsce, Ps Guilherme udzielił wywiadu że jest w stanie obniżyć wymagania finansowe dla Legii.. odpowiedz

Fc - 2 godziny temu, *.chello.pl Qrde postawiłem na Legie. Powoli dostaje palpitacji serca :D odpowiedz

Mordeczka - fan turystyki krajowej i egzotycznych wyjazdów, ahoj przygodo! - 2 godziny temu, *.plus.pl @Fc: kolego, możesz już palić kupon, a w przyszłym sezonie zajaramy razem lecąc do Brzeska czy Legnicy, będzie się działo w 1 lidze <pozdro> odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Łomot 3-1 niestety, Vuko p... czku , nie wyciąga wniosków, znów w pomocy bezproduktywny duet SS będą straty i podania do tyłu, a Muciego nawet na ławce nie ma... Gdzie Celhaka i Ciepiela... zamiast żałosnego Pekharta Rosołek niech gra.. nie mamy nic do stracenia. Ręcznik na bramce, czemu nie gra Tobiasz... Na boisku mamy dziś dwóch i pół piłkarza piłkarza Josue, Nawrocki i pół piłkarz Wieteska... Przeciw 11 ciężko będzie, szczególnie, ze Niecieczy się chce i gryza trawę... Ehhh z chęcią odszczekam wszystko.. Serce wierzy , rozum nie... odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: Czemu nie jesteś trenerem Legii, odpowiedz

Reader - 2 godziny temu, *.chello.pl nie wiecie czy pan Darek pojechał do Niecieczy odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl Kastrati jest aż tak słaby, że przy takim poziomie gry nie wchodzi nawet z ławki, masakra jakaś odpowiedz

Stano - 2 godziny temu, *.plus.pl KONKURS! Typujemy od której minuty będzie można śpiewać "nie poddawaj się, be be be be be...", bo gamonie zwane wkładami do koszulek będą przegrywać, daję 22 minutę i pierwszą bramkę dla Niecieczy, zapraszam do zabawy odpowiedz

Hehe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Stano: już można odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.206.239 @Stano: typuję pomiędzy 35-45 minuta odpowiedz

Stano, oficjalny przeciwnik Marcina Najmana, nieoficjalnie polewamy sobie co weekend i mamy bekę z tych co wierzą w ten wyimaginowany konflikt, podczas którego nikt nie musi się samemu kontuzjować ani - 2 godziny temu, *.plus.pl @Olomanolo : kolego, nie ma takich "widełek" - tylko konkretne typy na konkretną minutę! odpowiedz

Hehe - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie poddawaj się

Ukochana ma

Nie poddawaj ......

Jejejejeje

Nanananana odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hehe: znowu przegrana..lalala..znowu przegrana..lalalala odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Obawiam się że plecy będą. odpowiedz

abc - 2 godziny temu, *.plus.pl To będzie najpiękniejszy stadion w 1 lidze, na którym już w przyszłym sezonie zagramy - i nie będzie to sparing ani mecz o Puchar Polski(no w zasadzie pewnie sparing będzie, ale dla Termalici) odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Żeby Ernesta chociaż na ławkę nie zabrać ehhh chyba, że inna przyczyna, będzie ciężko odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Widze ze asystent Vuko nie wyciaga wnioskow znowu slisz sokolowski w srodku.... odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl @Ja: i dalej z trójką obrońców ta formacja to przekleństwo. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibic : U Vuko kazda formacja jest przeklenstwem poniewaz on nie ma innego pomyslu na gre jak zapier.. za Czerczesowa zapier.. ale byl pomysl przechwyt i szybki atak a tu nie ma ani jednego ani drugiego i nikt mi nie wmowi ze to wina malych umiejetnosci pilkarzy odpowiedz

loczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 3:2 i szykujemy drużynę na walkę w 1 Lidze odpowiedz

Git - 3 godziny temu, *.chello.pl 1-0 dla Termaliki!!! odpowiedz

kawior - 3 godziny temu, *.kompex.pl @Git : 2-0 !!!!!! odpowiedz

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @kawior: 2,5 -3,7 odpowiedz

Czekaj - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mistrzem Polski jest Legia,

Legia najlepsza jest,

Legia to jest potęgą......... odpowiedz

