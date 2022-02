Vuković: Musimy szanować ten punkt

Aleksandar Vuković (trener Legii): To był trudny mecz z ciężarem tzw. sześciu punktów dla obu drużyn. Najbardziej irytuje fakt, że znowu kończymy mecz w dziesiątkę. W naszej sytuacji to nie pomaga. Akurat dzisiaj wydaję mi się, że dwie żółte kartki dla zawodnika, który wszedł z ławki, chociaż oczywiście to nie jest dla niego żadnym usprawiedliwieniem, to przynajmniej jedna była za głośny krzyk przeciwnika, a nie bezpośrednio za faul. To na pewno najbardziej irytuje, bo potem też nie było łatwo bronić tego remisu w osłabieniu. Chcieliśmy grać o zwycięstwo, na tym nam najbardziej zależało. Pod koniec pierwszej połowy mieliśmy swoje sytuacje. Początek drugiej odsłony to był nasz najlepszy okres. Remis jest zasłużonym wynikiem, biorąc pod uwagę tego, co się wydarzyło na boisku. Chcieliśmy zdobyć trzy punkty, ale gdybyśmy częściej remisowali, to też sytuacja w tabeli byłaby inna. W obecnych okolicznościach, po tej końcówce kiedy momentami trzeba było się mocno bronić, to musimy ten punkt szanować.

Komentarze (40)

+ dodaj komentarz

dodaj

koncek - 15 minut temu, *.chello.pl Dno odpowiedz

Darek - 17 minut temu, *.play-internet.pl Co Pinokio gada bo nie rozumiem.NIEUK TRENERSKI.Jacus Z.ja tez mam ma papiery trenerskie po ch.. pinio odpowiedz

Anty mioduszewki czy jak ten pies ma - 18 minut temu, *.121.128 Punkt musimy szanować zdobywając go po tak marnym meczy z ostatnia drużyna ????????wiec wyobraźmy sobie czego możemy się spodziewać w następnych meczach z drużynami które są wyżej -3 ? odpowiedz

ZWP - 22 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl „Jak oceniasz pracę Aleksandara Vukovicia na stanowisku trenera Legii?”

Takie pytanie pojawia się na stronie od kilku tygodni.

Zawsze kiedy ono się pojawiało klikałem „dobrze”.

Tydzień temu już kliknąłem „słabo”.

A dzisiaj?

Kliknąłem „bardzo słabo” i tylko dlatego, że nie ma pozycji „beznadziejnie”.

I nie w związku z postawą w meczu ale kiedy przed meczem przeczytałem skład na mecz.

I wiedziałem, że on (Vuko) ma poziom IQ mniejszy jak numer butów. odpowiedz

Robi - 34 minuty temu, *.play-internet.pl Najlepsza informacja to ta że Lopes I Słyszałem nie zagrają w następnym meczu odpowiedz

Piter - 34 minuty temu, *.centertel.pl Jak się tłumaczył, dlaczego nie przeszedł Glasgow Rangers, było źle. Tłumaczy, dlaczego należy szanować 1 pkt w Niecieczy, też źle. Ciężko nam dogodzić, ale pamiętajcie Bracia, że dla nas liczy się tylko mistrzostwo!!! odpowiedz

to już trzeci mecz i jest coraz gorzej - 52 minuty temu, *.183.117 Vućko, dziękujemy że dolałeś benzyny do palącego się domu (Legii), możesz już wypie...alać, w podskokach.



Następny debilny wybór wylokowanego, a mógł mieć Leszka Ojrzyńskiego, strażaka od gaszenia i ratowania a nie podpalacza. odpowiedz

Fifi Powiśle - 39 minut temu, *.t-mobile.pl @Robi: co debili świat nosi to nie miałem pojęcia dopóki nie założyłem tweetera xd polecam jeśli lubi Pan się pośmiać z takich ameb umysłowych :D czekam jak zaczną oceniają Jacka Zielińskiego po pół roku pracy gdzie na tym stanowisku to tyle co nic.. odpowiedz

Robi - 31 minut temu, *.play-internet.pl @Fifi Powiśle :

Szkoda czasu

Niektóre,y myślą że prowadzenie drużyny to gra w FIFE

Ale dzięki

Pzdr odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Nadzieja umiera ostatnia....ale co robić, jak tej gry nie da sie oglądać, żadanej akcji "w tempo" podania ty do mnie ja do ciebie. Wspólczuję nam że musimy to oglądać... ja po ponad trzydziestu latach kibicowania L ...turbo Staniek to profesor odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Vuko nie nadaje się na trenera. Lubię go, ale gra Legii jest beznadziejna i bez jakiejkolwiek koncepcji. odpowiedz

Art - 1 godzinę temu, *.chello.pl 4 punkty w 3 meczach zagranych zupełnie bez taktyki, sukces. Chyba pójdę w trenerkę, dobrze płacą, wymagania niewielkie, jak wyrzucą to po jakimś czasie znowu przyjmą. Choć dyrektor sportowy też kuszące zajęcie, drużyna na dnie, a ja na spokojnie zastanawiam się nad transferami, przecież mam czas. To się w pale nie mieści co w tym klubie się wyprawia. Darek masz korty, zajmij się tenisem, football zostaw innym. odpowiedz

Marek - 1 godzinę temu, *.media.pl Czujecie 3 kolejki do końca rozgrywek i Legia balansuje nad strefą spadkową...To się dopiero zacznie! Tu nawet Laguna by nie pomógł , czy inny Fryzjer ;-) odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Marek: Optymistą jesteś że na 3 kolejki przed końcem będziemy balansować nad strefą spadkową. Przekonasz się, że na 3 kolejki przed końcem będziemy w strefie spadkowej i spadniemy z tej jednej z najsłabszych Ekstraklas w Europie. Dzisiejszy mecz to przesądził. Żeby dać sobie szansę na utrzymanie należało w dwóch meczach z Niecieczą zdobyć 6 pkt. odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.mm.pl Komentarz na poziomie trenera Mleczarza Kartuzy, który na wyjedzie zremisował z Izolatorem Miechowo. odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Vuko jeśli wg Ciebie punkt w meczu z taką piłkarską nędzą jak Nieciecza "trzeba szanować" to podaj się do dymisji. Jesteś megasłabym trenerem. Kluczem do utrzymania w tej jednej z najsłabszych Ekstraklas w Europie było zdobycie 6 pkt w dwóch meczach z Niecieczą. Już jest pozamiatane Vuko - spadamy do 1 ligi, bo w następnych meczach z innymi rywalami nawet o remis będzie bardzo ale to bardzo trudno. Strach pomyśleć co będzie gdy dorwią nasze wkłady do koszulek na boisku grajki Lecha, Rakowa i Pogoni. To będzie piłkarski gwałt na boisku. Niestety spadamy z tej jednej z najsłabszych Ekstraklas w Europie. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de @Cegiełka: my też jesteśmy piłkarską nędzą .

Szanujmy więc ten punkt. odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jurek: Właśnie, ano właśnie...1 punkt a nie 3. I dlatego nasz spadek do 1 ligi właśnie dzisiaj został przesądzony. odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To prawda! Panowie.. Walczymy o przetrwanie! odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Więcej Skibickiego!!!! I Slisza!!! odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Chyba trener Papszun teraz gratuluje sobie ze sie nie dal namowic na przyjscie tutaj.

A do tego cieniasa mam jedno pytanie - co wy wlasciwie robiliscie w dubaju? odpowiedz

Awf - 1 godzinę temu, *.33.103 Prawda jest jedna. Najgorszy mecz za CM był o niebo lepszy od pozostałych. Niestety ale AV tego nie ogarnie. odpowiedz

Andrzej L ..do el - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Debilu ,tan twój vuko, ratuje swoje konto nie Legię co ty por....sz baranie odpowiedz

Drybcio - 1 godzinę temu, *.21.169 Jest 13 kolejek do końca sezonu i trzeba zdobyć 21 punktów dla bezpiecznego utrzymania. To wymaga 7 zwycięstw. Czy ten zespół da radę? Chociażby kogoś wypożyczyli na te pół roku, bo przez te kartki kadra się kurczy. Jest to dla mnie dramat i horror. Chyba do ostatniej kolejki (chyba z alko) będziemy się stresować o pozostanie w ekstraklasie. Ale mimo wszystko ja wierze że to sie uda. Dobry i ten punkt. Pozdrawiam i głowy do góry! Za rok może bedziemy walczyli o Mistrza? odpowiedz

piorek7 - 1 godzinę temu, *.3.39 vuko zrezygnuj juz przygotowanie dramat piłkarze to podwójny dramat bez wzmocnien spadniemy

odpowiedz

Pag - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Vuko, musisz ogarnąć w końcu ten burdel. Poza utrzymaniem nic tu nie da się ugrać, puchar Polski to mrzonki, drużyna gra ceniusienko, nie ma co się łudzić. Oglądam mecze regularnie od 1994 r. i takiego kibla sobie nie przypominam. Były słabe momenty, ale kadra była mocna i wszystko było kwestią przełamania, piłkarze olewali, ale jak robiło się gorąco wrzucali wyższy bieg i było jak w sumie jak należy. Teraz kadra jest cienka i nie ma co się podniecać, jesteśmy tam gdzie jesteśmy i to moim zdaniem nie jest tak, ze moglibyśmy być wyżej. Polityka transferowa klubu do tego doprowadziła, moim zdaniem ci piłkarze grają tyle ile mogą tzn. niewiele, bo są słabi. Darcie na nich mordy nic nie da, bo to karanie garbatego ze ma proste dzieci. Mam nadzieje, ze z Wisła i Termalika u siebie jednak coś strzela, bo bez goli nie da się wygrywać. To jest obecnie największy dramat, nie ma komu rozgrywać i strzelać goli. To prosta gra. Śmieszy mnie jeszcze jedna rzecz, ze mimo tej całej akademii, soccer schools, nie ma jakościowych wychowanków, młodzieży jak kiedyś Borysiuk, Rybus , Wolski, nawet Karbownik czy Majecki, jakbyśmy się w rozwoju cofnęli. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Vuko nie maszpomyslu na Legie albo piłkarze grają przeciw trenerowi. Żółte kartki to efekt bezsilności i głupoty. Może Jedza wróci to wyniki się pojawią. Tylko kto ma strzelać 2 mecz slabeuszy bez bramki. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ponoć Gui i Kolew do Legii? Prawda??? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Szkoda tylko że tak wybitni piłkarze jak Ikea , Tubka i szybki Lopek nie zagrają z Wisłą w piątek. Z nimi 6:0 dla Legii byłoby formalnością a tak trzeba drżeć o 3:0 po.hattricku kocura Pekharta. odpowiedz

Kotek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hiszpan: tylko się nie skupkaj ???? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Kotek: Nie wiem o co ci chodzi. Mamy mega pakę. Kwestia przełamania. Są bardzo zżyci ze sobą a to juz mega dużo. odpowiedz

Stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale czasów doczekałem, z Termaliką trzeba szanować punkt... odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de @Stop segregacji!: do tej pory zawsze było w plecy. Więc notujemy postęp. odpowiedz

Stop segregacji! - 34 minuty temu, *.orange.pl @Jurek: No niby racja! Nie dość, że udało się punkt wywalczyć to jeszcze na zero z tyłu, idziemy ostro do przodu! odpowiedz

Jakub - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szacun Panie Trenerze, co nie udało sie wcześniej, w końcu, cierpliwość zawsze popłaca. Urwali w końcu punkt Słoniom u Nich. Pozdrawiam. I gdzie ci przebąkujący o kolejnej porażce? odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Vuko jedynie jesus ok reszta padaka chłopie gdzie ty masz oczy odpowiedz

fannn - 1 godzinę temu, *.plus.net Szkoda Vuko. Trzech trenerów, dwa okresy przygotwawcze i równia pochyła w dół. Z takimi piłkarzami i właścicielem to nawet czarodziej nie ugrałby nawet nic dobrego. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Punkt szanujemy, ale Ciebie wcale. Przez półtora roku nic się nie nauczyłeś. odpowiedz

eL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Legia:



Mów za siebie cepie z Konwiktorskiej. Chłop co umie to umie ale chyba już 4 raz ratuje w potrzebie. Przed nim jakiś wuefista którego nazwiska już nie pamiętam. W momencie gdy jeszcze rozpakować się nie zdążył właściciel dumnie w mediach opowiada o trenerze z Rakowa. To jak splunięcie w twarz. Mimo to jest i robi swoje (i tak jak potrafi) z drużyną "marzeń" której chyba poza nim nikt objąć nie chciał. Trochę szacunku! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Brawo Vuko. Szanujemy. Jestes naprawdę świetnym trenerem. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.