Latal: Będziemy walczyć dalej

Radoslav Latal (trener Bruk-Betu): Nie graliśmy pressingiem w pierwszej połowie. Czekaliśmy, aż Legia podejdzie do nas i nastawialiśmy się na kontry. Początek drugiej połowy nie był dobry w naszym wykonaniu. Legia nam zagrażała ze stałych fragmentów. Szkoda, bo powinniśmy lepiej się zachować po czerwonej kartce. Mamy jeden punkt, będziemy walczyć dalej.

