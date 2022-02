Degrengolada

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak



Komentarze (123)

+ dodaj komentarz

dodaj

majusL@legionista.com - 19 minut temu, *.174.42 Najlepsza akcja meczu ... jak kilku naszych wyjaśniło miejscowych głupków którzy czyli Legie. Hihi odpowiedz

Arek - 26 minut temu, *.tpnet.pl O ile dobrze pamiętam, pierwszy remis w sezonie.



Brawo ku...! odpowiedz

Gdy z godnym rytmem Legia gra..... - 30 minut temu, *.120.26 Hej!to sukces!Słoniki nas lały ostanio a tu punkt!ktòry może uratować nas przed degradacjâ...ale Mioduski i jego sztab wszyscy!won! odpowiedz

zaba285 - 34 minuty temu, *.grupaping.pl ja widzę postęp, pierwszy raz mamy punkt na wyjeździe z Termalicą... Lokowany jutro w mediach ogłosi sukces... odpowiedz

Atmosferić - 42 minuty temu, *.orange.pl żyleta

„Jesteśmy zawsze tam gdzie gdzie 1 liga gra, aaaeeeaaaooo ej legio gol”



„mam tak samoooo jak tyyyyy, spadek z ligi a w niiiiim, najpiękniejsze długiiiii, jak i bankructwa świiiit – przewaliłem sam bardzo duży kwiiit

gdybyś ujżeć chiaaaał tej zagładdyyyy świiit, już dziś pożycze 200 brać, zobaczyć jak upada pięknie naaaasz - mioduskowy chleeeew



będe leciał co siiił szczebel po szczeblu w mik – i na skrzydłach jak kos, osiągne ruch chorzów los”. odpowiedz

PLK - 12 minut temu, *.plus.pl @Atmosferić: ZAMILCZ GNOJU!!! odpowiedz

fiLipe - 54 minuty temu, *.orange.pl Dziewczyny z Dubaju odpowiedz

zaraz - 58 minut temu, *.tpnet.pl Nie poddawaj się,

ukochana ma ..................

JEEEEEEEEJEeeeeeeeeeeJEeeeeeeeeeJeeeeee

NAnananana odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wyrównany pojedynek dwóch drużyn z pierwszej ligi....

Najgorsze jest to że na wiosnę jeszcze nie graliśmy z drużynami z czuba tabeli a już mam wrażenie że Ekstraklasa to nie nasza liga...

odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia słabiutka. Bezład na boisku, no nie mamy trenera. Miszta pewny. Ale bramkarze to nie problem, mamy trzech dobrych. Nie mięliśmy żadnej sytuacji ( no pół sytuacji Skibickiego). Okrutnie słabujemy. Trzeba wierzyć, że będzie lepiej, bo jest źle. odpowiedz

filand - 15 minut temu, *.t-mobile.pl @olew:

Podaj mi mecz kiedy Legia z meczu wyjazdowego przywiozła 1 pkt Na odpowiedź czekam 15 minut. odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miodek, co, ty k....!!! to mój komentarz do wszystkiego co się dzieje w Naszym klubie. Nawet pato rutkowscy tak nie zgnoili kartoflarza jak ta je... a ciamiada odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czas przestać się oszukiwać,wmawiać sobie że jeszcze coś "zatrybi". Ta drużyna w chwili obecnej to niestety pierwszy kandydat do spadku.Strach nawet pomyśleć co będzie,kiedy spotkamy się z czołówką ligi.Lech,Pogoń,Raków...Brakuje już nawet słów na komentowanie tego wszystkiego. odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Oglądam Legię od 1966 r. Tak, 56 lat. I takiego gówna, takiej bezradności nie widziałem. Nie rozumiem tego. Patrząc na nazwiska, to minimum 5-6 miejsce, a oni spadną. Czemu tak nagle wszyscy zapomnieli jak grać? A może i niech spadną. Za mniejsze pieniądze ktoś kupi ten klub i może coś zrobi sensownego. A Mioduski z żoną niech rozkładają tenis. Naprawdę nie chce mi się tego oglądać. odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Spadniemy z tej jednej z najsłabszych Ekstraklas w Europie. Ten dzisiejszy mecz to przesądził. Z Niecieczą należało w dwóch meczach zdobyć 6 pkt, gdyż w kolejnych meczach z innymi przeciwnikami nawet o remis będzie bardzo, ale to bardzo trudno. Nie wspomnę, że Lech, Raków i Pogoń dokonają piłkarskiego gwałtu na boisku na naszych wkładach do koszulek, gdzie każdy wynik poniżej 4-0 dla rywali będzie można uznać za dobry wynik. To już jest koniec. Spadamy do 1 ligi. Jeśli na takiej piłkarskiej nędzy jak Nieciecza nie potrafimy zdobyć 6 pkt, to jest pozamiatane. W żadnym wypadku za tydzień nie idę na mecz bo nie będę nabijał kasy DM i robił z siebie pazia paradującego w czarnym ubraniu. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Cegiełka: W punkt.Nic dodać nic ująć. odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Będzie sie działo... odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de Jak się nie mylę to po raz pierwszy udało się nie przegrać w Niecieczy. odpowiedz

Pete - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jurek: always look on the bright side of life! odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale każdy wywiad tydzień temu i dziś z Miszta to te same słowa że jest drużyna że jest walka że wierzy w kolegów w druzyne jest atmosfera dobra . Że na treningach jest dobrze nawet trener te same gadki ma czemu tu nie ma człowieka który powie że gramy piach i że jest źle zero taktyki bez trener mówiłem że Leszek O miał wziąść panienki to by chociaż dziś biegały

odpowiedz

Loko - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @KaroL : Ale tu się liczy kolesiostwo i magiczne Legijne DNA tak wspierane przez kibiców . odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.254.35 Jedyny pozytyw tego meczu to wreszcie pewny występ Czarka Miszty. odpowiedz

Single malt - 49 minut temu, *.wawtel.pl @j24: To akurat prawda. I gratulacje dla Czarka. Oby tak trzymał. Ale niestety z dzisiejszą formą spadniemy. odpowiedz

Qarx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z ostatniej chwili: podobno Lech, po tym spotkaniu, chce oddać mecz walkowerem. Boi się kompromitacji... odpowiedz

Zawsze i wszędzie - 1 godzinę temu, *.orange.pl Miodulski.... dziękuję. odpowiedz

Zawsze i wszędzie - 1 godzinę temu, *.orange.pl Miodulski.... dziękuję. odpowiedz

kuba83urs - 1 godzinę temu, *.chello.pl trenerze, rozumiem wszystko, ale czemu ten paralityk Lopes... odpowiedz

Krakow - 1 godzinę temu, *.117.3 Sprawdzilbym:

1 - czy ktos przed sezonem obstawial u booka spadek Legii?

2 - jakie klauzule kontraktowe zawodnikow rzadza w przypadku spadku Legii? odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.mm.pl Cenny remis, szkoda, że nie bramkowy. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Heeeee ,ale cyrk !!! odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.163.254 Dobry doping. Brawo wyjazdowicze. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To wszystko wina tego, że nie było transmisji w TVP odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl I Ligo witaj!!!! Ale będą jaja Legia w I Lidze tego jeszcze nie było odpowiedz

Kas - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jano: „ boi się nas cała pierwsza liga” odpowiedz

Qarx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jaką degrengolada? Remis z potęgą naszej ligi to degrengolada? Ten wynik to jak wygrana z Barceloną. Brawo nasi.

Na plus w całym meczu, to że bramki nie straciliśmy. Reszta - brak komentarza odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.175.28 Zaledwie zremisowała ???? Przecież oni tam nigdy nawet nie wygrali!!!! W redakcji jest coraz więcej zwolenników stosowania prezerwatyw ….. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 1 punkt na wyjeździe...

W ostatnich 3 meczach ( 9 pkt) Legia zdobyła 4 pkt...4/9 = 44 %.

To nie jest zły wynik Trener Vuković nie patrzy na matematykę...ale czasami trzeba. odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Miod... Nawet nie wiesz ile prawdziwych kibiców ma łzy w oczach. Ja mam, chociaż najmłodszy nie jestem...(L) odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiem co się dzieje. Oglądając sparingi, byłem naprawdę zbudowany: akcje, zaangażowanie. Myślę, ze to ma drugie dno takie jak zaległości finansowe. odpowiedz

W.o.j.t.e.k.. - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Plus meczu to ZERO z tyłu. A reszta dno I wodorosty. odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To był mecz na średnim poziomie drugiej ligi, kopanina chłopaków z podwórka , nie było nawet pół przemyślanej akcji wszystko od przypadku do przypadku, podsumowując dziadostwo do kwadratu. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powtarzam to co po pierwszej połowie, czego się można spodziewać skoro my już dziś gramy na poziomie I ligi. Rozumiem, że trener Wukowicz nie ma merytorycznych umiejętności zrobienia czegokolwiek z tą drużyną, no bo niby skąd. Ale obiecywał cechy wolicjonalne, obiecywał zespołowość, walkę i pressing niestety tego też nie ma. Po co nam trener, skoro gość ma mniejsze umiejętności niż dyrektor sportowy. Grajmy nadal wariant Michniewiczowski wahadłami bez wahadłowych, dalej na Pekharta, dalej Lopezami, Skibickimi, Sliszami i jakie tam jeszcze mamy beztalencia w składzie i na ławce. Pierwsza liga szybko dogania Legię Mioduskiego niszczyciela piłki nożnej w Warszawie. odpowiedz

Kiku78 - 1 godzinę temu, *.194-203-dolnet.pl Ku...a poziom Stomilu z Puszczą. Ja się pytam co się wydarzyło w przerwie zimowej. Vuko out odpowiedz

J1980 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Legia prawdopodobnie spadnie z ligi... I to jest naprawdę poważny komentarz odpowiedz

Legia-LovingLublinianka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak dobrze, że człowiek ma wspomnienia. 30 września 2021 r. Piękne chwile na Żylecie podczas meczu z Leicester. Duma bycia kibicem Tego Klubu. Szacunek dla tych tysięcy kibiców z L w sercu. Wzruszenie bycia członkiem Tej Rodziny. Przez te 5 miesięcy śpiewam "Sen o Warszawie" równie głośno. Nie dalej jak dziś podczas obiadu w gronie przyjaciół broniłam Legii przed złośliwymi uśmiechami i docinkami. Powtarzam od miesiecy: "nasze serca, choć zbolałe, za Legię damy w KAŻDY czas, czy czas dobry, czy czas zły." Mecz z Wartą i dzisiejszy z Niecieczą oglądałam ze łzami dławiącymi gardło. Przy Ł3 podczas meczu z Wisłą nie mogę niestety być ciałem, ale przed tv będę - ubrana na czarno. I tylko Vuko mi żal...! I tylko w Panu widzę nadzieję. Monia odpowiedz

Rafal - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Legia-LovingLublinianka: Merytorycznie, mądrze, z klasą, z oddaniem. Pani mąż to szczęściarz, zazdroszczę mu odpowiedz

1234Tom - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Na plus

- cieszy punkt zdobyty tam gdzie wcześniej zawsze było w plecy,

- postawa bramkarza

Na minus

- OSIEM KARTEK w skutek czego za tydzień TRZY ABSENCJE, wygląda to na zgraję frustratów,

- Skibicki, Rose DNO DNA,

WNIOSEK

każdy punkt na wagę złota albo wiecej odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Spadna jak nic. Ciekawe czy w klasie nizej tez beda mieli tak wyj....e kontrakty? To bedzie bliskie do rekordu swiata. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Miszta fajnie grał . odpowiedz

Kolo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Słuchajcie ludzie, nie chcę być czarnowidzem, ale popatrzcie na terminarz. Żeby się utrzymać w tych ostatnich meczach, z Wartą Poznań i Termalicą Bruk Beta Nieciecza trzeba było zdobyć 6 pkt i jeszcze ograć Wisłę Kraków. Póki co jest 1 pkt, więc i tak za mało nawet jak ogramy Wisłę. Możemy się pakować. Jesteśmy najsłabsi w tej kartoflanej lidze. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl SLISZ to piata kolumna, podobnie jak Pekhart i Skibicki... promowany na siłę. Gra dramatyczna, bez pomysłu zaangażowania. Najlepszy na boisku Miszta i Rose - który chociaż walczył. Sokołowski to pomyłka. Więcej pokazal Kastrati niż duet SS przez caly mecz. Czemu nie grał Muci, czyzby już sprzedany??? odpowiedz

Słonik - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Walczyli, czego dowodem jest 7 (siedem) żółtych kartek! PIS! odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.. Odstawić tego trenera od zaraz bo będzie spadek odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.aster.pl 38% posiadania piłki wystarczy za cały komentarz. odpowiedz

Oskat - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia-Murowany kandydat do spadku.

Upadek. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaki był przed sezonem kurs na spadek Legii,bo czuję że ktoś niezłą sumkę postawił?! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Spadek jest chyba nieunikniony. odpowiedz

Qarx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panowie, brawo za ten bezcenny remis z potęgą naszej ligi... A tak serio: brak mi słów i chyba wyobraźnia też zaczyna szwankować... odpowiedz

Gościu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czemu Lopes,a nie Rosołek? Strzelił chłopak bramkę w 1 meczu i w nagrodę przez następne dwie kolejki siedzi na ławce? odpowiedz

Watpliwy ekspert - 2 godziny temu, *.autocom.pl Okiem eksperta- Ojrzynski lub pierwsza liga...o odpowiedz

Miasto Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W jaki sposób ta drużyna może zdobyć bramkę oprócz rzutu karnego? odpowiedz

jasio865 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Śmiać się czy płakać????????Miodek na trenera!!!!!do czego to doszło!!! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Zero zero zero zero zero wszystkiego. Zero dla bramkarza zero dla obrony zero dla pomocy i minus zero zero zero dla napastników. Najlepsi byliśmy dzisiaj w kartkach żółtych i czerwonej. Bałaganu ciąg dalszy. Tragedia na Ł3. Naprawdę czas się pożegnać z kierownikiem Mioduskim.Ale trzeba też pożegnać i jego dyrektora Radia Kucharskiego znawcę od transferów. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Przynajmniej nie przegrali...Jedną noga w 1 lidze...:-( odpowiedz

Lamborghini - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Czy Vuko się rozwija ? Bo ja tego nie widzę. odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Na cześć władcy klubu hura, hura , hura,.... Chcesz Legię zrzucić pytanie co ci zrobiła ? odpowiedz

ic - 2 godziny temu, *.orange.pl jak się uda utrzymać w ekstraklasie to feta będzie na starówce czy na bulwarach? odpowiedz

Derwall - 2 godziny temu, *.orange.pl ZVUKO spadamy do 1Ligi a dalej do@ 2 Ligi odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Jaki był przed sezonem kurs na spadek Legii?,bo czuję,że ktoś niezłą sumkę postawił. odpowiedz

Wolska dla Wolakow - 2 godziny temu, *.207.54 Hahaha,sorry???? odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To już jest koniec.... odpowiedz

paw_pawela - 2 godziny temu, *.telkab.pl Gra jak wymioty po tanim winie .. odpowiedz

tyko - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Wazne zeby sie utrzymac w lidze, styl nie wazny za to kazdy punkt wazny. Musimy wspierac chlopakow, glowy do góry. Do boju... odpowiedz

74280 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No i fajnie jest , fajniusio ,po koleżeńsku . odpowiedz

HR - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy trenera można ocenić? odpowiedz

jan - 2 godziny temu, *.189.33 Brawo! Brawo trener i piłkarze. Ależ Vuko trafił ze składem, pierwszy historyczny punkt w twierdzy Nieciecza! I jak zmotywował piłkarzy, 8 żołtych kaek, widać było ambicje i zaangażowanie. Wiadomo, że sportowo nie mieli szans z takim przeciwnikiem, ale jaka Walka. Faul Kastratiego dupą, dwie kartki Lopesa, ależ to było zaangażowanie! Wjechali jak pitbull w kurnik. odpowiedz

Koko123 - 2 godziny temu, *.net.pl Ten mecz to typowa futbolowa patologia zarówno w wykonaniu piłkarzy jak i trenera... zmiany Vuko są co najmniej niedorzeczne, wejście Lopesa to jest kryminał gościu chyba postradał zmysły. Nie widać w tym zespole nic, ani jazdy na dupie ( jedynie chamowate faule) , ani gry do ostatniej minuty przecież oni mają czas zero parcia na bramkę... jedno wielkie gó...o I ta postawa zawodników jak kór..a nie sportowcy, to my więcej się motywujemy i drzemy na siebie ryja z chłopakami na orliku jak tutaj PANOWIE PIŁKARZE ... CHU..J DU..A I KAMIENI KUPA naprawdę nie utrzymamy się bo te lamy poprostu nad spuszczą. Co do Pana wizjonera to powiem szczerze że w najgorszych wizjach bym nie sądził że w kilka lat można z tego klubu takie gówno zrobić. odpowiedz

Thrud - 2 godziny temu, *.debacom.pl Dramat - widowisko na poziomie 2 ligi. Miszta, Nawrocki, Rose, Josue przyzwoicie. Skibicki - co on robi na boisku? Reszta - bardzo słabo.

Takiej słabej Legii nie widziałem, a piłkę oglądam od '82.

Cóż - mogły spaść Górnik, Widzew, Ruch, Gieksa, może i Legia...



Płynie Legia płynie,

po polskiej krainie.

A jak już popłynie,

Na długo przeminie... :/ odpowiedz

porypany - 2 godziny temu, *.inetia.pl Wreszcie punkt!!!Jednak można!!!Brawo chłopcy!!! odpowiedz

Kibice odkupiá Legie z wojskiem i miastem! - 2 godziny temu, *.120.26 13 strzałów a tylko 4 celne, i ten sam na siłe skład a do tego Legia bez trenera i kierownika drużyny bo tak wyglâda a za to z wypasem wynalazków od odbowy madaży dla ktorkòw analitykòw dyrektorów i innych pigułej co szkodzâ Legii jeśli Mioduski wyrzuca Kucharskiego to powinien zaorać jego prace bo od spadania w dni tabeli zbieramy jsgo owoce,chyba po tym meczu wszyscy i sztab i kierownictwo razem z prezesem i kilkoma lipezami i Tomasami... odpowiedz

Lamborghini - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Że smutkiem muszę stwierdzić Legia grać k... m... To było totalne dno ch... z wami a spadajcie do 1 ligii z tej drużyny już nic nie będzie. Muszę pochwalić jedynie Misztę którego krytykuję cały czas. Dziś pokazał, że się rozwija. odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.chello.pl Skibicki ponizej krytyki, najgorszy na boisku, liczylem też stewardów, moze on na 3cia lige jest ok ale tutaj kompletne dno,

kiedy słąby Lindsay Rose jest najlepszym zawodnikiem Legii to nie mam słów odpowiedz

Bemowo - 2 godziny temu, *.chello.pl Spotkały się dwie drużyny reprezentujące taki sam poziom. Dlatego istotnie, mecz wyrównany. W swej totalnej nudzie. Nawet komentujący ziewali.... odpowiedz

Krzyś - 2 godziny temu, *.chello.pl Piłkarzy grających w sezonie 2021/2022 powinniśmy na trwałe utrwalić na zdjęciach w galerii sławy na stadionie, Pobili wszystkie rekordy, zasługują na portrety, które powinny wisieć nad każdym pisuarem przy łazienkowskiej 3. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Porażka z Wartą, remis z Termaliką.....czego my tu szukamy???? odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Gorzej niż dno odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Z Wisłą nie zagrają Slisz, Johansson i Lopes. Czy to strata? Nie wydaje mi się. odpowiedz

kosachicago - 1 godzinę temu, *.comcast.net @Szpic: Masz racje Slisz to nieporozumienie

Lopes jak ma dzien raz na rok a szwed szkoda mowic odpowiedz

tonton - 2 godziny temu, *.207.38 Skibicki, Slisz i Sokołowski w składzie to jawny sabotaż.



Lopes "grał zbyt krótko, żeby ocenić" odpowiedz

Siekierki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @tonton: po to był szybki Lopes odpowiedz

Ogłoszenie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Aaaaaa pilnie klub piłkarski sprzedam, cena do uzgodnienia, tylko konkretne oferty, Darek z Warszawy odpowiedz

Krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl Następny mecz tylko pusty stadion odpowiedz

artic - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Krislegia: oczywiscie a nie kolejne nabijanie kasy for loko za dzien meczowy i durne pozegnanie to juz lepiej jechac pod jego habire w Konstancinie i pospiweac od 6rano :) tak jak kiedys jezdzilo sie pod wille komucha Jaruzela zawsze 13.12. odpowiedz

Czacha - 2 godziny temu, *.spectrum.com Brawo! Pierwszy punkt wywieziony z Niecieczy, jak dobrze pójdzie, to w przyszłym sezonie w pierwszej lidze może nawet wywieziemy całe trzy punkty! odpowiedz

Misiek 75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Droga redakcjo mam tylko jedną prośbę, przekażcie Panu prezesowi wiadomość :To ty panie prezesie rozwaliłeś ten klub. Nie chcę mi się więcej nic pisać bo musiałbym użyć nie parlamentarnych słów, których tu użyć nie chce. Dobranoc. Koniec Legii. ???????????????????????????????????? odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Vuko po raz kolejny się zawiesił. Po czerwonej kartce, Bruk Bet przejął inicjatywę, zmieniał zawodników a u nas nic. Straciliśmy nawet nie tyle inicjatywę ile nawet pod koniec nie potrafiliśmy wyjść z piłką z własnej połowy...

Gdzie kolejne zmiany?

Josue od 70 min już nie było, zresztą nie pierwszy raz brakuje mu sił.

Zawodnicy wchodzący... tym razem dramat

Dlaczego nie wszedł na boisko na końcówkę szybki Rosołek??? Mógłby zmienić choćby Josue, który już nie istniał... odpowiedz

Lamborghini - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @kaktus:

Rosołek to może wskoczyć na stół w niedzielny obiad. On też jest cienias odpowiedz

MP - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Hit 1 ligi zakończony remisem odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Dobrze że na treningu nasze gwiazdy pokazują jakość. Gra w naszej ukochanej Extraklasse to .... żart i syf. Co za czasy człowiek dożył. Panie Mioduski Pan ....wie. odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo jest wynik na miarę tego zespołu. odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo jest wynik na miarę tego zespołu. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl jaka gra takie miejsce w tej lidze to sie w glowie nie miesci no i niech mi ktos wyjasni dlaczego tak sie stalo????????!!!!!!!!!! odpowiedz

Siekierki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @mietowy: Jak to "jak"? Po kolei: właściciel, trenerzy, no i w końcu zawodnicy. Tak to się stało. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Doprawdy żenujące widowisko.Naprawdę ciężko wytrzymać do końca meczu oglądając tą boiskową padakę.Oczy i zęby bolą. odpowiedz

Sprzątaczka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gówno gówna odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl Historyczny punkt w gminie Żabno nie cieszycie się? odpowiedz

Ibik - 2 godziny temu, *.autocom.pl Dno odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedyś powiedziałem, że nie będę chodził na L, dopóki będzie grał Szymanski, teraz nie będę chodził, dopóki będzie grał Mladenovic odpowiedz

moguai - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON

Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON

Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON Mioduski WON odpowiedz

tłumacz - 2 godziny temu, *.inetia.pl @moguai: Mioduski WYGRAŁ -przetłumaczyłem dla nie znających angielskiego odpowiedz

volej - 32 minuty temu, *.chello.pl @tłumacz: He he śmiechłem. odpowiedz

Ff - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda strzepić ryja odpowiedz

piorek7 - 2 godziny temu, *.3.39 Wzmocnienia trener obronca 2 pomocnikow i jakikolwiek napastnik na już bo zlecimy odpowiedz

piorek7 - 2 godziny temu, *.3.39 Wzmocnienia trener obronca 2 pomocnikow i jakikolwiek napastnik na już bo zlecimy odpowiedz

SzB - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl I teraz z całej siły Panowie- "nie poddawaj się "...

Chyba już nikt nie łudzi się, że tu jest cokolwiek do zbierania... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Cztery celne strzały. Gra bez ładu i składu. Redakcjo weźcie proszę Skibickiego pod lupę. Gorszego gamonia w drużynie nie ma. odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.virginm.net Zawsze to 1 pkt na wyjezdzie gdzie nigdy Legia nie wygrala odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl I co niedowiarki? Udało się wywalczyć cenny punkt w Niecieczy ambitną walką do końca i udowodnić, że przewaga w tabeli nad Termaliką to nie przypadek. Brawo Legia! odpowiedz

ksieciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl ale zenada:( odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mamy durnych kopaczy, durnego trenera. Jak zobaczyłem skład, wiedziałem, że będzie dno.

Ciekawe le szans na przełamanie dostanie jeszcze Ślisz, Sokołowski, Mladenowicz, o Skibickim szkoda pisać. Czy nie ma lepszych młodych graczy. A już zdjęcie CIepieli zamiast Sokołowskiego.

odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mamy durnych kopaczy, durnego trenera. Jak zobaczyłem skład, wiedziałem, że będzie dno.

Ciekawe le szans na przełamanie dostanie jeszcze Ślisz, Sokołowski, Mladenowicz, o Skibickim szkoda pisać. Czy nie ma lepszych młodych graczy. A już zdjęcie CIepieli zamiast Sokołowskiego.

odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl I co niedowiarki? Udało się wywalczyć cenny punkt w Niecieczy ambitną walką do końca i udowodnić, że przewaga w tabeli nad Termaliką to nie przypadek. Brawo Legia! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór:



stary, poprawiłeś mi humor :D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.