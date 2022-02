Miszta: Walczymy o każdy centymetr boiska

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.chello.pl

Synku o czym ty mówisz. O jaki każdy centymetr boiska? Wasz pressing nie istnieje, ustawiacie się - grając z ostatnią drużyną w lidze, mając 0-0 i potrzebując wygranej - od linii środkowej dopiero więc co ty chrzanisz. Ciężko "wyróżniać" w tej drużynie kogoś specjalnie, ale to co wyprawia na boisku Skibicki to przerasta wszystko. Co ten chłopiec w ogóle robi w I drużynie. Co on w ogóle robi w Legii?!!

