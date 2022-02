Statystyki meczu z Bruk-Betem

W Niecieczy drużyna Legii Warszawa była przy piłce zaledwie przez 38% czasu gry. Wojskowi oddali więcej strzałów na bramkę, ale nie potrafili znaleźć drogi do siatki. Ponadto obejrzeli aż osiem żółtych kartek (w tym jedna zamieniona na czerwoną). Na bardzo niskim poziomie stała celność podań legionistów - zaledwie 75%. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

