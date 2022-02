Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Bruk-Betem

Poniedziałek, 21 lutego 2022 r. 10:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tylko jeden zawodnik otrzymał pozytywną ocenę za sobotni mecz Legii z Termaliką. Występ Cezarego Miszty oceniliście na 3,5 w skali 1-6. Najniższa nota trafiła do Rafaela Lopesa - 1,3. W sumie oceniało 939 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,1.



Miszta 3,5

Josue 2,7

Nawrocki 2,5

Wieteska 2,4

Rose 2,3

Johansson 2,0

Sokołowski 2,0

Ciepiela 2,0

Celhaka 2,0

Wszołek 1,9

Kastrati 1,8

Mladenović 1,8

Slisz 1,7

Skibicki 1,7

Pekhart 1,6

Rafael Lopes 1,3