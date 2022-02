Latal: Gramy o 6 punktów

Piątek, 18 lutego 2022 r. 22:17 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Nie chcę zbyt dużo mówić o Legii. To dla nas ważny mecz. Legia znajduje się w dole tabeli. Można powiedzieć, że gramy o 6 punktów, ale to nie będzie mecz decydujący o utrzymaniu - mówi przed sobotnim spotkaniem trener Bruk-Betu, Radoslav Latal.



- Nie powiem, kto zagra z Legią, a kto nie. Mamy 23 zawodników do dyspozycji, wszyscy są przygotowani do gry.



- Po porażce z Lechem mieliśmy czas na analizę naszych błędów. Oglądaliśmy to spotkanie. Myślę, że w sobotę wszystko będzie wyglądać dużo lepiej.



- Jak wspominam mój poprzedni pobyt w Polsce? Do ostatniej kolejki walczyliśmy z Piastem Gliwice o mistrzostwo. Każdy mecz z Legią był piękny i bardzo ważny, ale najlepiej wspominam spotkania w europejskich pucharach, kiedy mierzyłem się z Legią jako trener Spartaka Trnava.