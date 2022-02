Żeglarstwo

Żeglarska Legia organizuje półkolonie na Zalewie Zegrzyńskim

Środa, 23 lutego 2022 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja żeglarska Legii Warszawa zapowiada wakacyjne mini campy dla dzieci w wieku 6-14 lat, pod hasłem "Wyrwij dzieci z sieci". W czasie wakacji odbędzie się 9 turnusów (od poniedziałku do piątku), które odbywać się będą od 27 czerwca do 26 sierpnia. "Jeśli chcesz aby Twoje dziecko nauczyło się podstaw żeglarstwa, stało się bardziej samodzielne, poszerzyło horyzonty lub po prostu spędziło fantastycznie czas nad jeziorem, zapraszamy na nasze autorskie mini campy żeglarsko-przygodowe" - zachęcają organizatorzy.



Zajęcia (w godzinach 8:00-18:00) prowadzić będzie wykwalifikowana kadra utytułowanych trenerów, instruktorów i animatorów. Dzieci będą miały zapewniony transport z wielu dogodnych lokalizacji (Dworzec Centralny, Metro Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Rondo Radosława, Rondo Starzyńskiego, Rondo Żaba, Metro Młociny, Modlińska, Jabłonna, Legionowo), a także zapewnione trzy posiłki dziennie serwowane przez restaurację Hotel 500 Premium Zegrze Południowe.



Zapisy prowadzone są TUTAJ. Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 22 188 14 14.



Baza i terminy

Miejsce, w którym organizowane są mini campy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego z dostępem do jeziora, jest to oficjalna baza sekcji żeglarskiej Legii Warszawa.



Terminy mini campów (do wyboru w czasie rejestracji - "Zapisz się"):

1. turnus 27.06-01.07.2022

2. turnus 4-8.07.2022

3. turnus 11-15.07.2022

4. turnus 18-22.07.2022

5. turnus 25-29.07.2022

6. turnus 1-5.08.2022

7. turnus 08-12.08.2022

8. turnus 15-19.08.2022

9. turnus 22-26.08.2022



Ramowy program dnia

08:00 - Wyjazd z Warszawy

09:00 - Powitanie nad Zegrzem, apel

09:10 - Drugie śniadanie

09:30 - Zajęcia na jachtach Optimist w parach - 3 godz.

13:00 - Obiad - 1 godz.

14:00 - Blok zajęć zgodnie z tematem przewodnim tygodnia - 2 godz.

16:00 - Podwieczorek

17:00 - Wyjazd do Warszawy

18:00 - Przyjazd do Warszawy



Cena

Płatność jednorazowa (z góry) - 1299 PLN

Płatność ratalna (zaliczka 500 PLN + dopłata 899 PLN) - 1399 PLN



W przypadku wprowadzenia ograniczeń uniemożliwiających organizację zajęć opłata za półkolonie zostanie zwrócona w całości.