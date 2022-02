Do grona nieobecnych zawodników w kolejnym meczu z Wisłą Kraków dołączył Rafael Lopes, który przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza dostał dwie żółte kartki, przez co musiał w konsekwencji opuścić boisko. Dla Portugalczyka były to zarazem napomnienia numer trzy i cztery w tym sezonie.

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

c u L t Warsaw - 17 minut temu, *.120.26 Vuko!tak jak inni przedmòwcy powiadajâ! To czarne owieczkiodpoczná! Najlepiej ! na zawsze! odpowiedz

Arek - 18 minut temu, *.tpnet.pl Szybko poszło. odpowiedz

Stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli śmietanka towarzystwa sobie odpocznie, Slisz , Lopez i Johanson, rozpatruje to w kategorii wzmocnienie przed meczem z Wisłą! odpowiedz

Art - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gamoń kolejki, na ławkę do rezerw odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Uffff. Vuko mordo jeszcze nie poznałeś się ze gość gra na alibi? odpowiedz

kczeczu - 2 godziny temu, *.205.233 mam nadzieje że już nigdy założy koszulki L patachał odpowiedz

Lamborghini - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Rafa już powinien zostać do końca sezonu na ławie odpowiedz

Art - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lamborghini: odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Skibicki sobie nie odpocznie znowu będzie musiał zagrać odpowiedz

Bardzo - 2 godziny temu, *.net.pl Dobrze !!! odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.ar-network.pl Debil-sabotażysta. Podobnie jak Mladen. odpowiedz

Derwall - 2 godziny temu, *.orange.pl Dramat .największa gwiazda trenera nie będzie mogła zagrać a na poważnie to tym nieudacznikiem Vuko który mieni się trenerem SPADAMY z LIGI ZerO POMYSŁU na grę drużyny brak reakcji na wydarzenia na boisku nieumiejętność robienia zmian brak umiejętność przygotowania drużyny do rozgrywek NIEUDACZNIK który LEGIĘ doprowadzi do !LIGI wyznacznikiem tych co mają grać jest dostawanie kartek lub ci grają których on już prowadził wcale mi go nie Żal anty trener anty strateg z nim to i spadniemy do @Ligi odpowiedz

Maciex - 1 godzinę temu, *.120.45 @Derwall: ehh Chciałbym sprostować Twoją mało wnoszącą do życia wypowiedz. Vukovic 2 zwycięstwa 1 remis 2 porażki = pkt 7 na 5 meczów więc przy obecnym zaangażowaniu piłkarzy jest w miarę ok, oczywiście jeżeli oceniasz tylko i wyłącznie jego a nie cały sezon :) odpowiedz

Derwall - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Maciex: oceniam tylko jego , zawsze wchodzą zawodnicy ci sami z następującymi schematami jeśli grali w poprzednim meczu od początku wchodzą na zmianę badz ci co grali wcześniej od zmiany to teraz grają od początku a minuty zmian powtarzają sie 2,3 (brak mi piątki i szóstki w klawiaturze ,tylko cyfry w odwrotnej kolejności ,potem po 70 minucie i ostatnia po 85 ( a dlaczego gdy nie idzie nie robić zmiany od początku 2połowy,a to świadczy że brak mówiąc potocznie (jaj) a to dowodzi że jest marnym trenerem i jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie nim prawdziwym Trenejro Zostanie odpowiedz

paw_pawela - 2 godziny temu, *.telkab.pl gra jak wymiociny po tanim winie odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl całe szczęście! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.