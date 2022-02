Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 19 lutego 2022 r. 21:07 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Okoliczności nie zależne, a w szczególności pogoda, mocno pokrzyżowały plany meczowe na ten weekend drużyn młodzieżowych. Odbyły się jednak mecze ze Slavią w Pradze. Legia U15 po zaciętym meczu uległa Czechom 0-1 nie wykorzystawsy kilku dogodnych okazji, z kolei gracze z rocznika 2008 pokonali Slavię 5-2. Juniorzy starsi UWKS Legii pewnie pokonali 8-0 Watrę Mrozy występującą w siedleckiej lidze okręgowej.



Slavia Praga 07 1-0 (1-0) Legia U15

Gol:

1-0 30 min.



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jakub Błażejczyk, Mikołaj Kotarba - Jan Leszczynski, Aleksander Iwańczyk, Miłosz Kaczmarek - Maks Michałowski, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba oraz Radosław Czerwiec, Antoni Klukowski, Kuba Solecki

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Slavia Praga 08 2-5 (0-3) Legia U14

Gole:

0-1 20 min. Antoni Sobolewski (as. Juliusz Rafalski)

0-2 36 min. Aleks Płoszka (as. Daniel Foks)

0-3 39 min. Daniel Wyrozumski

1-3 43 min.

1-4 53 min. Piotr Bzducha (as. Kacper Borowiec)

2-4 77 min.

2-5 79 min. Piotr Bzducha



Legia: Jan Bienduga, Daniel Foks, Marceli Żek, gr. testowany, Patryk Mackiewicz, Antoni Sobolewski, Mikołaj Jasiński, Kacper Borowiec, Juliusz Rafalski, Daniel Wyrozumski, Aleks Płoszka, Marcel Grzejda, Maaciej Chojnowski, Maksymilian Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Pascal Mozie

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



UWKS Legia 8-0 (3-0) Watra Mrozy (LO)

Gole:

1-0 9 min. Konrad Kisiel (as. Sławomir Tymczyszyn)

2-0 27 min. Kacper Romanowski (as. Bazyli Grabiec)

3-0 42 min. Sławomir Tymczyszyn (as. Kacper Cetlin)

4-0 49 min. Kacper Cetlin (z dystansu)

5-0 61 min. Mikołaj Wiśniewski (głową, as. Filip Grygorczuk)

6-0 74 min. Ilia Marczenko

7-0 84 min. Marcin Staszyc (dob. strzału Bazylego Grabca)

8-0 86 min. Mateusz Zalega (as. Bazyli Grabiec)



CWKS Legia'03 - I połowa: Jakub Żołędowski - Bazyli Grabiec [04], Kacper Romanowski, Filip Grygorczuk, Mirosław Tymczyszyn - Konrad Kisiel [02], Karol Gozdalik, Antoni Sidor [04], Kacper Cetlin, Sławomir Tymczyszyn - Adrian Ciecierski

CWKS Legia'03 - II połowa: Stanisław Kucharski - Filip Grygorczuk (69' Mirosław Tymczyszyn), Bartosz Gibała, Marcin Staszyc - Karol Sulkowski [02], Karol Gozdalik (69' Sławomir Tymczyszyn), Kacper Cetlin (69' Ilia Marczenko), Konrad Kisiel [02] (69' gr. testowany) - Michał Rak (82' Bazyli Grabiec [04]), Mateusz Zalega, Mikołaj Wiśniewski

Trener: Łukasz Winek