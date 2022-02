Johansson: To nie był występ, jakiego oczekiwaliśmy

Niedziela, 20 lutego 2022 r. 07:07 źródło: Legia Warszawa

- Mieliśmy swoje okazje do zdobycia trzech punktów, ale ich nie wykorzystaliśmy. Za nami trudny mecz. To nie był występ, jakiego oczekiwaliśmy. Nie zagraliśmy na odpowiednim poziomie, żeby wygrać to spotkanie. Na koniec dostaliśmy czerwoną kartkę i ostatecznie zakończyliśmy mecz z jednym punktem - powiedział po meczu w Niecieczy Mattias Johansson.



- Każdy z nas starał się grać piłką, ale to nie wychodziło tak, jak byśmy zakładali. Nie znajdowaliśmy możliwości do założenia pressingu i nie tworzyliśmy sobie dobrych sytuacji. To były główne problemy. Każdy mecz jest najważniejszy. Każdy mecz jest dla nas jak finał. Musimy wygrać kilka spotkań, aby poprawić swoją sytuację w tabeli. Musimy ciężko pracować i znaleźć rozwiązanie tej sytuacji - dodał Szwed.