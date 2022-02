LIVE!: Legia 1-2 Wigry (KONIEC)

Komentarze (40)

Qbex - 20 minut temu, *.orange.pl Biorąc pod uwagę wynik to rzeczywiście nie zwalniamy tempa ???????? odpowiedz

MarioL - 14 minut temu, *.wanadoo.fr @Qbex: to samo miałem napisać. odpowiedz

Atmosferić - 22 minuty temu, *.orange.pl Ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości co do spadku...? odpowiedz

Obiektywny znawca - 27 minut temu, *.icpnet.pl KTS Zeszło i Zły już czekają na derby.... odpowiedz

Plaskacz - 31 minut temu, *.net.pl Pierwszy skład w trąbę. Drugi przynajmniej nie stracił gola. odpowiedz

jarekk - 34 minuty temu, *.metrointernet.pl No pieknie. Poza dwoma zawodnikami Grudzinskim i Nojszewskim to sami starzy z pierwszej druzyny. I porazka. Kim mamy grac w ekstraklasie? odpowiedz

Gieniu - 42 minuty temu, *.as13285.net Ostatnio Pogoń w takim samym składzie tzn. co co nie grali plus rezerwy rozgromiła Olimpię Elbląg również 2 liga 7:2 czyli tutaj mamy odpowiedź na jakim poziomie jesteśmy Pierwszy skład Pogoni a Legii i zaplecze Pogoni a Legii ... Nie mam złudzeń trzeba kupić kalosze bo nie wiadomo co na niektórych wichurach będzie się działo ... Witaj 1 Ligo odpowiedz

Legiacwks - 37 minut temu, *.02.net @Gieniu: dokładnie tak trzeba przyznać że tak jak teraz sobie pomyślałem ile razy my się slizgalismy na farcie już w zeszłym sezonie było kiepsko a teraz to jest padaka trzeba już myśleć o 1 lidze i wymienić 90 % tych manekinów na koszulki odpowiedz

Miasto Rafałka - 47 minut temu, *.play-internet.pl Brać tego Lewandowskiego w ciemno!Jak mówi klasyk: kim jest(są) zweryfikuje się później. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Gdzie będzie feta jak spadną? Na Ł3 czy u Darka w chałupie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 59 minut temu, *.orange.pl @Hiszpan : Pewne info - Na kortach Legii...a nie przepraszam, na kortach rodziny M... odpowiedz

Hiszpan - 48 minut temu, *.telnaptelecom.pl @Leśny Dziadek: Rzut piłķą palantową w uciekającego dzika??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 34 minuty temu, *.orange.pl @Hiszpan: Nie tylko, będą też inne atrakcje:) I czytanie kolejnych bajek, z cyklu "Poczytaj mi mamo o tym, jak pszczoły zbierają miód na polu, które kiedyś było boiskiem najlepszego klubu w Polsce... odpowiedz

Hiszpan - 22 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Leśny Dziadek: Dokładnie. Może jak za króla Piasta postrzyżyny będą :-) odpowiedz

Leśny Dziadek - 17 minut temu, *.orange.pl @Hiszpan: Będzie wybór: na łyso lub na krzyżyk:)) odpowiedz

Tot - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl drugoligowiec nas leje... bosheee co te piłkarzyki tu robią odpowiedz

Czarna rozpacz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najgorsze,że Warta jedzie z Radomiakiem 3:1 coraz gorzej to wszystko wygląda odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fajnie.....Warta cyka radomiaka 3-1......teraz juz nie mam złudzeń.....1 liga ....choć nie wiem czy nie będzie niżej....masakra odpowiedz

Tyui - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @wojti: slabo liczysz odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jeśli Lopes zostanie na boisku do końca to będzie miał na koncie 102 minuty w 24h! To się nazywa organizm! odpowiedz

BIE(L)ANY - 1 godzinę temu, *.com.pl @Mateusz z Gór: No rzeczywiście jest się czym zachwycać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl A co to. Już przygotowania do gry w niższych ligach? Bądźmy ambitni. Jesteśmy lepsi od Wigier. Powinniśmy grać z kimś na naszym poziomie, np. Widzewem albo Puszczą... odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Warta 3-1 i ucieka z okolicy spadkowej... kapitalnie. odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A tak ładnie w Dubaju trenowali odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oglądam lige szkocką dundee united-rangers 1-0 w 1 połowie - i to jaka tam jest intensywność gry i biegania i jak patrze na ekstraklase warta-radomiak to to jest przepaść. Pomyśleć że niedawno kilka lat temu szkocka liga była 2/3 miejsca nad polską - dziś szkocka liga jest na 9 miejscu a my koło 30stki.



Nawet takie dundee united chce się biegać i robić pressing.



I można mówić że mają rangers i celtic i ze to bogasze kluby niż polskie i to prawda tylko że jak patrze jak grają szkockie kluby średniaki i jak polskie to tam jest półka wyżej pod względem tempa i przygotowania fizycznego. Jest kapitalny pressing i szybka gra nie pitu pitu do najblizszego.



Polska piłka to dno dna. odpowiedz

Janek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Atmosferić:

Interesujące prawda? Mnie zastanawia dlaczego włodarze polskich klubów i ludzie związani w Polsce ze szkoleniem oraz skautingiem nie potrafią wyciągnąć odpowiednich wniosków. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tolerujemy powolną, beznadziejną grę? Ja miałem nieprzyjemność oglądać niedawno wicemistrza Raków z rewelacją Radomiakiem, toporny futbol, nudny.



Na obronę naszej Ligi dodam że Legia w starciach z Rangersami i Celticiem nie wyglądała źle, brakowało kilku wzmocnień na pozycjach które by w jakiś sposób pozwoliły stwierdzić że jest ok. Jednak taka intensywność powinna być każdego tygodnia. Odnoszę wrażenie że piłkarze grają na alibi, a kibice, właściciele, telewizja oraz trenerzy to tolerują... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie ma się co obawiać przegrywamy z nie byle kim Lewandowski grał parę minut w Wiśle Płock z a gojko w Piaście Gliwice, to nie są anonimy, a tak poważnie pomimo że sparing to dramatu ciąg dalszy odpowiedz

Piorek 7 - 1 godzinę temu, *.3.39 Bramkarza miszta i tobiasz starcza cza napadziora z dwuch pomocnikow i napadziora odpowiedz

Pan Jan - 1 godzinę temu, *.bartnet.pl @Piorek 7: Słownika nie chcesz? odpowiedz

Miasto Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Suwalski Lewandowski w dwie minuty rozmontował nasze gwiazdy odpowiedz

krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl A grubas jest na ławce ? Czy dostał wolne za czerwoną kartkę .



Ten Austiacki bramkarz jak zobaczy ze za celowe osłabianie dzrużyny dostaje się wolne to w pierwszym meczu wyłapie czerwień na 5 spotkań







Co to kur... za standardy ? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @krislegia: Gruby ma zgrupowanie na Malediwach z Mansonem. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.206.239 Brawooo Vuco za wczorajszy wyczyn jeszcze Lopeza zrobiłeś kapitanem -- takimi pomysłami tracisz wiele w oczach kibiców odpowiedz

Masakra - 2 godziny temu, *.137.134 Niedługo zagramy derby z KSP. Co za dramat. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia się przygotowuje do 1 ligi. Rozsądnie bada grunt. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Te niedzielne mecze z Bełchatowem, Wigrami są chyba po to żebym z kimś wygrać, jaki ten Charatin musi być słaby jak przy obecnej formie Slisza nie podnosi się z ławki odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Muci za słaby mecz z Wartą wczoraj nie był nawet na ławce, także nasuwa się pytanie co robią w tej drużynie Skibicki, Lopez i Pekhart i kiedy zagrali jakiś dobry mecz, kiedy Skibicki ograł kogoś 1:1, kim my mamy z przodu straszyć??? odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.206.239 Po co Lopez gra za wczorajszy sabotaż to powinien w samych gaciach do okoła kanałku biegać a po drugie po kij te mecze niby kontrolne skoro ci co w nich grają to w większości nie dostają szansy na regularną grę w 1 składzie odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na UJ ta kaleką Lopez dziś powinien być w gabinecie prezesa i dostać rozwiązanie kontraktu oraz zdawać mieszkanie odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy będzie Dariusz i Jacek dwaj znawcy jeden z wizją na długie lata budujący drugi Ajax a drugi z panów który nie wie poco jest w klubie i gra głupa wnajlepsze udając że mamy silna drużynę i że wzmocnienia. Są nie potrzebne odpowiedz

