Sparing: Legia Warszawa 1-2 Wigry Suwałki

Niedziela, 20 lutego 2022 r. 15:04 Mishka, źródło: Legionisci.com

W niedzielne popołudnie Legia Warszawa rozegrała łączony sparing z drugoligowymi Wigrami Suwałki. Legioniści przegrali 1-2. W pierwszej połowie na placu gry pojawili się zawodnicy, którzy nie wystąpili w spotkaniu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza lub zagrali w niewielkim wymiarze czasowym. Drużynę poprowadził Aleksandar Vuković. W drugiej i trzeciej części spotkania na boisku przebywali piłkarze rezerw stołecznego zespołu oraz CLJ. Tę drużynę poprowadził Marek Gołębiewski.



Warto wspomnieć, że Ernest Muci awizowany był do gry od 1. minuty. Tymczasem albański zawodnik wszedł na boisko dopiero w przerwie, razem z zespołem rezerw. Nie było to jednak spowodowane sytuacją zdrowotną piłkarza, a decyzją Aleksandara Vukovicia.



W przerwie pojawił się również nowy bramkarz Legii, Richard Strebinger, który zaprezentował się z dobrej strony.



Do przerwy Legia przegrywała 1-2. Wszystkie bramki padły w bardzo niewielkim odstępie czasowym. W 23. minucie Mateusz Lewandowski pokonał Kacpra Tobiasza strzałem głową po dośrodkowaniu z boku pola karnego. Chwilę później w sytuacji sam na sam znalazł się Denis Gojko i podwyższył prowadzenie na 2-0. W odpowiedzi Paweł Wszołek zdobył bramkę z rzutu karnego po faulu na Macieju Rosołku.



Na drugą część spotkania na boisku został tylko Karol Noiszewski. Pozostali zawodnicy zostali wymienieni. Na murawie wiało nudą, a ciekawsze okazje można było policzyć na palcach jednej ręki. Najlepszą okazję do zmiany wyniku mieli goście, ale piłka uderzyła tylko w poprzeczkę. W 97. minucie gola zdobył wprawdzie Ernest Muci, ale sędzia odgwizdał spalonego. W końcówce spotkania doskonałą sytuację zmarnował Wiktor Kamiński. Legia przeprowadziła kontrę, a napastnik z 4. metra uderzył prosto w bramkarza. Jeszcze w ostatniej akcji meczu zawodnik Wigier trafił w poprzeczkę.



