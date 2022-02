Mioduski o sekcji tenisa: Sekcja tenisa nie została sprzedana do zewnętrznego podmiotu

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.aster.pl

Czyli:

a) potwierdził, że przeniósł korty do innej spółki

b) dziś jest ten sam właściciel - ale jak sprzeda Legię - to korty zostaną u niego

c) koszty to sprawa oczywista - a jednak inni chętni byli, więc użyto argumentu o Legii

d) Mioduski powinien zagwarantować piłkarskiej Legii możliwość odkupienia spółki za 5k - wtedy byłby uczciwy.

e) i co teraz, legioniści - dalej chcecie wygonić Mioduskiego z Legii? spoko, on swoje zarobi, co cenniejszy majątek przepisze. I Legia piłkarska niech nawet bankrutuje (a chwilę przed spłaci dług względem Mioduskiego :) powodzenia

