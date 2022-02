Oficjalnie

Richard Strebinger piłkarzem Legii!

Niedziela, 20 lutego 2022 r. 12:03 źródło: Legia Warszawa

Richard Strebinger został nowym piłkarzem Legii Warszawa. Austriacki bramkarz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia. 29-latek ostatnio występował w Rapidzie Wiedeń.



- Richard był najlepszym kandydatem w obecnym momencie i wzmocni rywalizację wśród bramkarzy. Ma dużo zalet, ostatnie cztery sezony w jego wykonaniu to tendencja zwyżkowa - bronił coraz lepiej, mimo że jest już doświadczony, ma jeszcze potencjał do rozwoju. Dużo obiecujemy sobie po tym transferze - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.