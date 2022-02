Rzeczniczka Ratusza: Domagamy się wyjaśnień od Legii

Niedziela, 20 lutego 2022 r. 12:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Niedawno informowaliśmy o sprzedaży sekcji tenisa Legii Warszawa należącej do Dariusza Moduskiego spółce WAWA Group, a co za tym idzie, także praw do dzierżawy kortów tenisowych przy stadionie Legii. Jak poinformowała na twitterze rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy, władze miasta domagają się od Legii wyjaśnień w tej sprawie oraz przywrócenia porządku prawnego oraz faktycznego, w oparciu o który w najlepszej wierze zawarta została umowa dzierżawy kortów przy ul. Myśliwieckiej.



- Miasto niezwykle rzadko wyraża zgodę na zawarcie umowy długoletniej dzierżawy. Ma to miejsce wyłącznie jeżeli partner jest sprawdzony i wiarygodny, tak jak w tym przypadku, gdy mowa o warszawskim klubie sportowym ze 100 letnią historią - dodaje Monika Beuth-Lutyk.