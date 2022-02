Muci podpadł?

Niedziela, 20 lutego 2022 r. 14:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Podczas sobotniego spotkania Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w kadrze meczowej Legii Warszawa nie znalazł się Ernest Muci.



Albański zawodnik awizowany był do gry od pierwszej minuty w niedzielnym sparingu z Wigrami Suwałki. Decyzją sztabu szkoleniowego, na boisku pojawił się jednak dopiero w drugiej części, razem z zespołem rezerw.



Sytuacja ta nie była spowodowana urazem ani problemami zdrowotnymi piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że decyzja Aleksandara Vukovicia dotycząca odsunięcia zawodnika związana jest z kwestiami sportowymi i podejściem piłkarza do obowiązków w ostatnich dniach.