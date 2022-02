Futsal

PP: AZS UG Gdańsk 3-3 k. 5-4 Legia Warszawa

Wtorek, 22 lutego 2022 r. 20:12 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/8 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa przegrali po rzutach karnych na wyjeździe z zespołem AZS UG Gdańsk. Po regulaminowym czasie gry widniał wynik 2-2, po dogrywce 3-3. Spotkanie dostarczyło bardzo wielu emocji. Do kolejnej rundy awansowali jednak gospodarze. Spotkania 1/4 finału odbędą się 9 marca.



Legioniści nie rozpoczęli spotkania zbyt dobrze. Bardzo szybko popełnili 3 przewinienia i przez ponad 15 minut musieli grać zdecydowanie uważniej. W 5. minucie pierwszą bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Michał Knajdrowski. Legionista z prawej strony z dalszej odległości uderzył po dłuższym rogu, piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. Chwilę później Mateusz Osiński oddał bardzo dobry strzał, ale intuicyjnie obronił go Warszawski. W 8. minucie Mikołaj Kreft doprowadził do wyrównania. Tym razem bramkarz Legii nie zachował się zbyt dobrze i pozwolił lekko zagranej piłce wpaść do bramki, mimo że stał tuż obok. Niespodziewanie to gospodarze ruszyli do ataku. Najpierw uderzał Jakub Domżalski, a chwilę później było już 2-1. Wojciech Pawicki pobiegł prawą stroną, a Allanzin z najbliższej odległości skierował piłkę do własnej bramki.



W 14. minucie powinna paść bramka dla Legii, jednak Paweł Tarnowski minimalnie się pomylił. Potem jeszcze legioniści mieli kilka dogodnych sytuacji, m.in. Allanzin. W 19. minucie Mateusz Gliński posłał piłkę tuż obok bramki. Na 3 sekundy przed zakończeniem pierwszej części spotkania ponownie na listę strzelców wpisał się Michał Knajdrowski. Zawodnik Legii dobrze przyjął piłkę z lewej strony, zmylił bramkarza i wyrównał stan meczu.



W 25. minucie świetną interwencją po strzale Krefta popisał się Warszawski. 2 minuty później doskonałą sytuację zmarnował Allanzin, który z bliskiej odległości zamiast do pustej bramki, posłał piłkę w słupek. Legioniści ruszyli do ataku. Wspomagał ich w tym także Tomasz Warszawski, który zapędzał się do ofensywy. W 34. minucie ponownie gospodarzy uratował słupek po uderzeniu Allanzina. Chwilę później mogliśmy zobaczyć kolejny słupek.



Na niespełna 3 minuty przed końcem drugiej połowy ponownie świetną obrona popisał się Warszawski. Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniało 2-2. W 46. minucie faul popełnił Michał Szymczak. Sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy, który na bramkę zamienił Mateusz Osiński. Legia natychmiast zdecydowała się na wycofanie bramkarza. Na minutę przed końcem dogrywki w poprzeczkę trafił Gliński. Chwilę później jednak legioniści faulowali, przez co rzut karny przedłużony wykonywali gospodarze, ale nie wykorzystali go. 5 sekund przed końcem rzut karny przedłużony mieli legioniści po zagraniu ręką Urtnowskiego. Pewnie wykorzystał go Michał Knajdrowski i do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Te lepiej wykonywali gospodarze i to oni awansowali do 1/4 finału.



PP: AZS UG Gdańsk 3-3 k. 5-4 (2-2, 0-0, 1-1) Legia Warszawa

04:39 0-1 Michał Knajdrowski

07:43 1-1 Mikołaj Kreft

10:04 2-1 Allanzin (sam.)

19:57 2-2 Michał Knajdrowski

45:69 3-2 Mateusz Osiński

49:55 3-3 Michał Knajdrowski



karne:

Legia: Allanzin (+), Gliński (+), Knajdrowski (-), Tarnowski (+), Szymczak (+), Duarte (-)

AZS: Osiński (+), Kreft (+), Sidor (+), Majchrzak (+), Wesserling (-), Domżalski (+)



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 20. Michał Knajdrowski, 10. Mateusz Gliński, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski

rezerwa: 13. Juan Casillas, 2. Allanzin, 6. Duarte Araujo, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 97. Mateusz Szafrański, 19. Adam Grzyb



AZS: 13. Kacper Sasiak, 7. Mikołaj Kreft, 11. Wojciech Pawicki, 20. Jakub Domżalski, 91. Maciej Urtnowski

rezerwa: 99. Kacper Zelma, 5. Mateusz Osiński, 10. Mateusz Wesserling, 15. Dawid Lewczuk, 71. Karol Majchrzak, 77. Kewin Sidor, 86. Dominik Depta



żółte kartki: Jakub Domżalski, Kewin Sidor, Mateusz Wesserling, Maciej Urtnowski - Michał Szymczak